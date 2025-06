Pháp luật Độ tuổi của người lái xe mô tô, xe gắn máy và mức phạt đối với người chưa đủ tuổi lái xe theo quy định Anh Nguyễn Văn Hòa trú tại thị xã Thái Hòa hỏi: Hiện nay, độ tuổi của người lái xe mô tô, xe gắn máy được quy định như thế nào? và mức phạt đối với người chưa đủ tuổi lái xe mô tô, xe gắn máy được quy định ra sao?

Trả lời:

Về độ tuổi của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dụng:

Theo Bộ Công an, tại Khoản 1, Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, độ tuổi của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng được quy định như sau:

- Người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy;

- Người đủ 18 tuổi trở lên được cấp Giấy phép lái xe hạng A1, A, B1, B, C1, được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;

- Người đủ 21 tuổi trở lên được cấp Giấy phép lái xe hạng C, BE;

- Người đủ 24 tuổi trở lên được cấp Giấy phép lái xe hạng D1, D2, C1E, CE;

- Người đủ 27 tuổi trở lên được cấp Giấy phép lái xe hạng D, D1E, D2E, DE;

- Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô chở người giường nằm là đủ 57 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ.

CSGT kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh. Ảnh tư liệu minh hoạ: Đ.C

Về mức phạt mới nhất đối với người chưa đủ tuổi lái mô tô, xe gắn máy:

Căn cứ Khoản 1 và Điểm a, Khoản 4, Điều 18 Nghị định168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt, trừ điểm Giấy phép lái xe các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới như sau:

- Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy hoặc điều khiển xe ô tô, điều khiển xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô.

-Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi- lanh từ 50 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ 04 kW trở lên.