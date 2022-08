Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/8

(Baonghean.vn) - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An; Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp tháng 8; Báo Hà Tĩnh kỷ niệm 60 năm thành lập… là một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên baonghean.vn ngày 26/8.

* Sáng26/8, đoàn công tác của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Trước anh linh của Bác Hồ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 nguyện hứa, sẽ thường xuyên noi gương học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

* Từ ngày 24-26/8, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 và Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2022 đã kiểm tra các nội dung thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022.

Sau khi nghe Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An báo cáo các phương án thực binh và tiến hành kiểm tra tổng duyệt các nội dung thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 nhấn mạnh: Năm 2022 tỉnh Nghệ An tiến hành cùng lúc 2 cuộc diễn tập đó là diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự. Với khối lượng công việc lớn, song đến thời điểm này Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An đã khắc phục mọi khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị về con người, phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất, Sở chỉ huy diễn tập.

* Sáng 26/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tổng hợp những nội dung đã giám sát, dự kiến tiến hành giám sát để điều hòa chương trình giám sát hợp lý.

Đặc biệt, từ thực tiễn đặt ra, ngay từ đầu mỗi năm, cần căn cứ kế hoạch giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh để điều hoà chương trình giám sát hợp lý, đảm bảo hiệu quả.

Về nội dung 2 chương trình giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo cụ thể về thành phần đoàn, cũng như cách thức, phương pháp thực hiện. Đặc biệt về cách làm, nếu các đối tượng được giám sát gần TP. Vinh có thể mời về trụ sở HĐND tỉnh để tiến hành giám sát; còn quá trình về giám sát ở cơ sở cần cân nhắc thành phần gọn, hợp lý, có thể phân theo tổ để giám sát nhằm đảm bảo hiệu quả.

Về xây dựng kế hoạch giám sát 2 chuyên đề trên, người đứng đầu HĐND tỉnh cũng yêu cầu đảm bảo cụ thể về phạm vi, nội dung, xác định đúng đối tượng được giám sát, khảo sát; lịch trình rõ ràng.

* Sáng 26/8, tại thành phố Vinh, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ đông 2021, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2022 các tỉnh phía Bắc. Đại diện lãnh đạo 32 tỉnh, thành phố phía Bắc tham dự hội nghị.

Tại Nghệ An, vụ đông được xác định là vụ sản xuất chính trong năm, góp phần quyết định mục tiêu sản xuất nông nghiệp cả năm và nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích cho người nông dân.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do biến động thời tiết, chịu ảnh hưởng nhiều đợt mưa lụt, trong khi giá vật tư đầu vào tăng cao nhưng sản lượng các loại cây trồng vụ đông 2021 của tỉnh vẫn vượt kế hoạch. Toàn tỉnh gieo trồng 33.700 ha, giá trị kinh tế đạt trên 1.800 tỷ đồng, tăng 218 tỷ đồng so với vụ đông năm 2020.

* Sáng 26/8, tại đền Quang Trung thuộc quần thể Di tích lịch sử danh thắng cấp Quốc gia núi Dũng Quyết và Phượng Hoàng Trung Đô, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 230.

Lễ tưởng niệm nhằm tôn vinh công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ; đồng thời duy trì và phát triển những giá trị văn hóa, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

* Ngày 26/8, tại thành phố Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày ra số báo đầu tiên (2/9/1962 - 2/9/2022).

Ngày 2/9/1962, đúng vào ngày kỷ niệm 17 năm Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Báo Hà Tĩnh phát hành số đầu tiên. Cuối năm 1975, thực hiện chủ trương sáp nhập hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh cùng với Báo Nghệ An về dưới mái nhà chung Báo Nghệ Tĩnh. Đến tháng 8/1991, tỉnh Hà Tĩnh được tái lập, Báo Hà Tĩnh lại trở về với tên gọi từ những ngày đầu thành lập. Toàn bộ lãnh đạo và cán bộ, phóng viên giai đoạn tách tỉnh chỉ có 17 người. Vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn trong quá trình nhập và tách tỉnh, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng tờ báo ngày càng lớn mạnh.

Đặc biệt, bên cạnh sự phát triển của ấn phẩm báo in, đến ngày 2/9/2009, Báo Hà Tĩnh điện tử ra đời, đánh dấu mốc mới trên chặng đường phát triển của tờ báo Đảng trên quê hương Hà Tĩnh anh hùng.

* Theo kế hoạch, lễ khai giảng của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thống nhất tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 5/9/2022.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 được tổ chức gồm phần "lễ” và phần “hội" đảm bảo đầy đủ nội dung, ý nghĩa của "Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường". Quá trình tổ chức, các nhà trường cần bố trí, sắp xếp thời gian, địa điểm tổ chức hợp lý, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của học sinh, cán bộ, giáo viên (có thể tổ chức phần "hội" trước hoặc sau phần “lễ”, tránh lãng phí thời gian, linh hoạt khi gặp thời tiết xấu).

Trước thềm năm học mới, Sở cũng yêu cầu các nhà trường tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị.