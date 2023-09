Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9; Tôn vinh 100 cán bộ Hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2023; Cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối ở Nghệ An; Người đàn ông ở miền núi Nghệ An may mắn bốc được biển số "ngũ quý 2"... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Trong cuộc họp thường kỳ tháng 9, diễn ra sáng 26/9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các ngành, địa phương từ nay đến cuối năm tập trung trọng tâm vào 3 vấn đề chính: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận phiên họp. Ảnh: P.B

* Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An tháng 9 ước thực hiện 963 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng ước thực hiện 11.671 tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán và bằng 77,48% so với cùng kỳ năm 2022.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND tỉnh. Ảnh: P.B

* Sáng 26/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Khai mạc “Diễn đàn gặp mặt, biểu dương Chủ tịch Hội cơ sở giỏi và Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu” năm 2023. 100 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ gồm 50 Chủ tịch Hội cơ sở giỏi và 50 Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu đã được tôn vinh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh tôn vinh, biểu dương 9 Chủ tịch Hội cơ sở được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Bằng khen. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 diễn ra trong ngày 27 và 28/9. Dự đại hội có 304 đại biểu chính thức đại diện cho 499.753 hội viên nông dân toàn tỉnh mang theo tâm tư nguyện vọng chính đáng của nông dân gửi đến đại hội.

Ảnh: T.L

* Những năm gần đây, quy mô của các điểm trường lẻ trên địa bàn tỉnh đang ngày càng giảm. Mặc dù vậy, đây vẫn là mô hình phù hợp với các huyện miền núi cao giúp học sinh có nhiều cơ hội được đến trường.

Điểm trường lẻ ở bản Xốp Kho, xã Nga My, huyện Tương Dương hiện nay chỉ còn học sinh lớp 1 và lớp 2 theo học. Ảnh: Mỹ Hà

* Hàng ngàn bao thuốc lá có nhãn hiệu nước ngoài dạt vào bờ biển các xã ở huyện Nghi Lộc, kéo dài khoảng 2km. Không ít người dân đã nhặt được nhiều bao chưa bị thấm nước, mang về nhà.

Thuốc lá lẫn trong rác dạt vào bờ biển Nghi Thiết. Ảnh: T.H

* Sáng 26/9, vợ chồng gia đình anh Lò Văn Thảo (xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu) đã trở thành chủ sở hữu của biển số 37 - G1 222.22. Được biết, biển số trên được dùng cho chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha mà anh mới mua tặng vợ.

Đại diện Công an xã Châu Bính trao biển "ngũ quý 2" cho gia đình anh Lò Văn Thảo. Ảnh: Hà Đạt

* Đã có mưa to đến rất to từ chiều qua đến ngày hôm nay (26/9) tại một số địa phương ở Nghệ An như thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương... Dự báo tiếp tục mưa to đến hết ngày 28/9, cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối ở Nghệ An.