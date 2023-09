Người đàn ông ở miền núi Nghệ An may mắn bốc được biển số "ngũ quý 2"

Theo dõi Báo Nghệ An trên

An Quỳnh

Đại diện Công an xã Châu Bính (huyện Quỳ Châu) xác nhận: Sáng 26/9, anh Lò Văn Thảo (xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu) đã đến trụ sở Công an xã Châu Bính để bấm biển số xe máy và may mắn bấm được biển 37-G1 222.22 cho xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha sản xuất năm 2023 mà gia đình mới mua.

Đại diện Công an xã Châu Bính trao biển "ngũ quý 2" cho gia đình anh Lò Văn Thảo. Ảnh: Hà Đạt

Được biết, theo phân cấp đăng ký xe, điểm xã Châu Bính là nơi cấp biển số xe cho người dân 2 xã Châu Bính và Châu Thuận.

Gia đình anh Lò Văn Thảo (SN 1982) là công dân của xã Châu Thuận. Sau khi mua chiếc xe máy mới để tặng vợ, anh Thảo đưa toàn bộ giấy tờ đến bộ phận 1 cửa Công an xã Châu Bính để đăng ký theo tên của vợ là chị Lương Thị Phương.

Sau lần bấm ngẫu nhiên, anh Thảo bấm được biển số 37 - G1 222.22 cho chiếc xe máy của gia đình. Theo đó căn cứ vào Thông tư 24/2023 của Bộ Công an, biển số này sẽ trở thành “biển số định danh” được quản lý theo mã định danh cá nhân của chủ sở hữu, tức là chị Lương Thị Phương.

Sau khi thông tin về biển số “độc” được đăng tải, nhiều người xem đã tỏ ra thích thú và khen ngợi anh Lò Văn Thảo là “bàn tay vàng trong làng bấm biển”.