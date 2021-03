Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

* Sáng 27/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Trong toàn Đảng bộ Nghệ An có 1 điểm cầu chính cấp tỉnh và 21 điểm cầu các huyện, thành, thị ủy, 6 đảng ủy trực thuộc và 489 điểm cầu cơ sở với hơn 29.700 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Trong thời gian 2 ngày (27- 28/3), Hội nghị triển khai 5 chuyên đề gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Những nhận thức và tư duy mới về an ninh Việt Nam…

*N gày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị Phát hiện, giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Tại hội nghị, trên cơ sở nguồn cán bộ được quy hoạch, đại biểu hội nghị đã thảo luận, giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh. Đồng thời tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua đó, định hướng xây dựng, tạo nguồn các thế hệ cán bộ lâu dài của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 23/3/2021 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) .

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban, ngành, địa phương tham mưu tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh); Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, triển khai văn bản mới của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với Lễ hội Làng Sen năm 2021 cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

* Trong sự nghiệp cách mạng sôi nổi và phong phú của mình, đồng chí Võ Thúc Đồng có những đóng góp rất quan trọng cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đặc biệt đồng chí từng làm Bí thư Tỉnh ủy 3 tỉnh: Kon Tum, Quảng Bình và Nghệ An. Ngoài làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An từ năm 1959 đến năm 1971, thì trước đó còn làm Bí thư Tỉnh ủy của hai tỉnh là Kon Tum (tháng 3/1946) và Quảng Bình (1949).

* Sau khi Báo Nghệ An phản ánh về hiện trạng hàng trăm hecta ngô đổ rạp chờ giải cứu, đã có một số đơn vị, trang trại đến thu mua ngô cho người dân.

Đại diện một số trang trại chăn nuôi đã đến các huyện: Hưng Nguyên, Thanh Chương, Anh Sơn, Tân Kỳ thu mua ngô cho người dân, qua đó đã giảm thiểu một phần thiệt hại.

* Sáng 27/3, một tài khoản Facebook chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên bị hành hung, tra tấn. Ngay sau khi đăng tải, video này đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong đoạn video, một nam thanh niên bị một nhóm thanh niên khác lột đồ, hành hung. Nạn nhân còn bị bắt quỳ xuống tại một bãi đất trống ven sông để nhóm người quay clip nhục mạ.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An chiều 27/3, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đang củng cố lời khai, củng cố chứng cứ để ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 13 đối tượng liên quan đến video nam thanh niên "bị chôn sống".