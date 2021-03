Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/3

* Chiều 28/3, sau 2 ngày triển khai, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trực tuyến toàn quốc bế mạc. Sau hội nghị này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương trên cơ sở nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Thời gian hoàn thành các hội nghị trong quý II/2021....

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính ở Hà Nội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Trước đó, buổi sáng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ quán triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021- 2030) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới (2021 - 2025).

Chiều cùng ngày, hội nghị quán triệt 2 nội dung quan trọng về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quán triệt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới (2021 - 2025). Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Các đại biểu dự tại điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Ngày 28/3, Báo Nghệ An điện tử đăng tải bài viết: “Nghị lực của cậu học sinh người Mông 5 năm liền đến trường bằng đôi tay”. Đó là Mùa Bá Tểnh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Na Ngoi 2 (huyện Kỳ Sơn).

Cô Nguyễn Thị Hòa, giáo viên giảng dạy Mùa Bá Tểnh chia sẻ: “Dù tàn tật nhưng em luôn là tấm gương sáng về nghị lực và cả học tập để các bạn trong trường noi theo”.

Mùa Bá Tểnh 5 năm đến trường bằng đôi tay. Ảnh: Nguyễn Hòa

* Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh phổ thông năm học 2020 - 2021 được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế với sự tham gia của 69 đơn vị đến từ các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông trực thuộc các trường đại học trên cả nước.

Năm nay là năm thứ 5 Trường THPT chuyên Đại học Vinh tham dự cuộc thi này với 2 dự án thuộc về lĩnh vực hệ thống nhúng và lĩnh vực Robot, máy thông minh do các học sinh lớp 11 chuyên Tin thực hiện. Kết quả cả hai dự án đều được trao giải Tư.

Đoàn giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học tại Huế. Ảnh: PV

* Tính đến ngày 28/3, huyện Quế Phong đã ghi nhận dịch bệnh tả lợn châu Phi tái phát tại 23 hộ chăn nuôi thuộc 4 xã: Tiền Phong, Mường Nọc, Tri Lễ và Thông Thụ. Tổng số lợn đã phải tiêu hủy đến nay là 111 con, với 4.814kg.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, UBND huyện Quế Phong cũng đã ra quyết định công bố dịch tại các xã đã có dịch, nhằm đảm bảo kiểm soát không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Đồng thời cảnh báo đến các xã lân cận có biện pháp phòng chống hữu hiệu.

Cấp vôi bột cho các địa phương để phòng dịch. Ảnh: PV

* Sáng 28/3, tại thành phố Vinh, Nhà xuất bản Nghệ An phối hợp với Thư viện Nghệ An và Công ty Cổ phần Văn hóa - Giáo dục Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Góc khuất bóng đá xứ Nghệ".

Cuốn sách là tập hợp các bài viết của hai tác giả là Lê Giáp, công tác tại Tạp chí Đời sống & Pháp luật và Văn Trung, cộng tác viên Báo Nghệ An. Cuộc hội ngộ của 2 cây bút này trong "Góc khuất bóng đá xứ Nghệ" đã mang đến cho độc giả một cái nhìn mang tính tổng quan về bóng đá Nghệ An nói chung, CLB Sông Lam Nghệ An nói riêng.