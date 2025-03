Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/3 Tổng Bí thư Tô Lâm dự kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; Nghệ An bế giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2023 – 2025; Xe chở học sinh bị tai nạn trên cao tốc đoạn qua Nghệ An… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 29/3.

* Sáng 29/3, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025). Tại đây Tổng Bí thư đã phát biểu và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

* Sáng 29/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (khóa học 2023 - 2025).

Lớp Cao cấp lý luận chính trị K74.B01, hệ không tập trung khóa học 2023 - 2025 có 63 học viên là cán bộ chủ chốt và cán bộ nguồn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương tham dự.

Đồng chí Hồ Đăng Tài - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Thành Cường

* Xe chở học sinh bị tai nạn trên cao tốc đoạn qua Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng 29/3, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn huyện Diễu Châu, theo hướng Hà Nội - Vinh.

Tai nạn xảy ra giữa 1 chiếc xe tải và xe khách (chưa rõ BKS) chở giáo viên, học sinh từ một trường học ở thị xã Thái Hòa đang trên đường đi cổ vũ cuộc thi tiếng Anh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CSCC

* “Tên gọi các cấp hành chính nên thế nào?” là bài viết của tác giả Nguyễn Phúc Nam Đàn. Bài viết đi sâu trao đổi về vấn đề đặt tên cho đơn vị hành chính sau khi thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Theo tác giả, tên gọi không đơn thuần chỉ là để phân biệt, để nhận diện trật tự thứ bậc một thực thể mang tính quy ước mà nó còn phải được thiết kế phù hợp với tính chất, với sự phát triển hiện tại, phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, phải bao hàm cả việc thể hiện sự kỳ vọng vào vai trò, vị trí của nó nữa. Vì vậy, cần được nghiên cứu một cách thấu đáo và có sức thuyết phục thật cao.

Quang cảnh thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 29/3, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn "Tối ưu trải nghiệm khách hàng - Đột phá doanh số" cho các doanh nghiệp.

Hội nghị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, trang bị cho doanh nghiệp kiến thức chuyên sâu và các giải pháp tạo đột phá trong hoạt động kinh doanh.

Hội nghị có sự tham gia của 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quang An

* Trước thực trạng hệ thống trạm bơm dọc sông Lam xuống cấp nghiêm trọng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai dự án nâng cấp, lắp đặt mới 3 trạm bơm tại các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn. Hiện nay, các trạm bơm này đã hoàn thành, bàn giao kịp thời để tưới hoa màu và lúa vụ Xuân.

Trạm bơm Vĩnh Phú (xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn) đã bàn giao đưa vào sử dụng tưới lúa vụ Xuân. Ảnh: Văn Trường

* Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An, tính từ đầu năm 2025 đến ngày 26/3, Nghệ An đã ghi nhận 1.628 ca sốt phát ban nghi sởi. Và đến sáng 28/3, tỉnh Nghệ An đã thực hiện được 42.186 mũi tiêm vắc-xin có thành phần sởi, trên tổng số 48.770 đối tượng, đạt tỷ lệ 86,5%.