Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/6

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội; Nghệ An lần đầu tiên vào tốp 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước; 10 ngày phát hiện, xử lý 157 lái xe vi phạm nồng độ cồn… là những thông tin nổi bật ngày 29/6.

* Sáng 29/6, tại phiên họp thường kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Cũng tại phiên họp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Hoàng Mai phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 – 2025.

* Sáng 29/6, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022. Tham gia hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh Nghệ An năm 2022 có 20 thí sinh là giảng viên đại diện cho Trung tâm Chính trị các huyện, thành, thị trong tỉnh.

* Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/6/2022, Nghệ An xếp thứ 9 trong số 10 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cao nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm 2022. 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm 2022 (tính từ ngày 1/1 đến 20/6/2022) theo thứ tự là: Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Long An, Nghệ An, Đồng Nai.

* Theo Sở Công Thương Nghệ An, tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh ước đạt 1,27 tỷ USD, tăng 19,76% so với cùng kỳ năm trước, đạt 54% kế hoạch năm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 1,1 tỷ USD, tăng 21,48%, đạt 55% kế hoạch năm.

* Sau 10 ngày ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An đã phát hiện 157 trường hợp lái xe sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; chở hàng quá tải, quá khổ 146 trường hợp; tự ý thay đổi kích thước thành thùng, chở hàng rơi vãi 135 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 457 trường hợp.

* Chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn thông tin, trên địa bàn vừa có một nam sinh bị đuối nước mất tích trong lúc đi tắm sông. Nam sinh bị nạn là em Và Bá Sữa học sinh lớp 12A, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục Nghề nghiệp huyện Kỳ Sơn, cùng bạn đi tắm sông, nhưng không may bị đuối nước, mất tích.