Nghệ An: 10 ngày phát hiện, xử lý 157 lái xe vi phạm nồng độ cồn

(Baonghean.vn) - Sau 10 ngày ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Nghệ An đã phát hiện 157 trường hợp lái xe sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; chở hàng quá tải, quá khổ 146 trường hợp; tự ý thay đổi kích thước thành thùng, chở hàng rơi vãi 135 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 457 trường hợp.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An), sau 10 ngày ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức 805 ca tuần tra kiểm soát với 3.886 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, lập biên bản 2.140 trường hợp vi phạm.

Trong đó 983 ô tô, 1.157 mô tô, xe máy điện; tạm giữ 33 xe ô tô, 304 mô tô; các đối tượng chấp hành quyết định xử phạt 1.905 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 2,6 tỷ đồng.

Trong đó, sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông 157 trường hợp; chở hàng quá tải 57 trường hợp; quá khổ 89 trường hợp; tự ý thay đổi kích thước thành thùng 17 trường hợp; chở hàng rơi vãi 118 trường hợp, chạy quá tốc độ quy định 457 trường hợp.

Theo Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An: Trên cơ sở kế hoạch chung của Bộ Công an, Phòng CSGT đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành Kế hoạch 612 ngày 18/6/2022 để triển khai thực hiện từ 7h ngày 20/6. Theo đó, việc kiểm tra xử lý vi phạm sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục, đồng bộ ở tất cả công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, tuyến và địa bàn phân công phụ trách.

Cụ thể tập trung xử lý 4 hành vi vi phạm, gồm: Vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; vi phạm tốc độ trên đường bộ; vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ; phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, cảng, bến thủy nội địa không phép.

Đặc biệt, đối với lỗi vi phạm về nồng độ cồn Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An sẽ tập trung vào đối tượng là người điều khiển mô tô, ô tô, với khung thời gian cao điểm từ 12h đến 14h và từ 18h đến 1h ngày hôm sau…