Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/2

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ; Công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định đồng chí Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; Thông qua Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; Khai mạc Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2024...

* Chiều 29/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2024. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 29/2, tại trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư chỉ định đồng chí Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tại Quyết định số 1133-QĐNS/TW ngày 2/2/2024.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Thành Duy

* UBND tỉnh vừa thông qua Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An. Mục tiêu mở rộng Khu kinh tế Đông Nam nhằm xây dựng một khu vực phát triển năng động, một trọng điểm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ, tạo động lực mạnh để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận phát triển nhanh.

Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 4455 /UBND-KT ngày 28/2/2024 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 của các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Thi công cầu tràn qua tuyến đường Đôn Phục - Cam Lâm - Mậu Đức đoạn qua bản Pục, xã Đôn Phục (Con Cuông). Ảnh minh hoạ

* Sáng 29/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của các đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an các đơn vị, địa phương. Ảnh: Minh Khôi

* Sáng 29/2, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và lễ trao Huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên, trao thưởng cho tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2019 – 2023).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Dịp đầu Xuân, nhiều điểm đến ở Nghệ An nhộn nhịp du khách. Đây được xem là những tín hiệu vui trong dịp đầu năm, là “đòn bẩy” giúp đơn vị kinh doanh du lịch tiếp tục xây dựng sản phẩm mới, chất lượng, có tính cạnh tranh và phù hợp với nhu cầu của khách du lịch.

Du khách tham quan và check-in tại điểm du lịch Mường Lống (Kỳ Sơn). Ảnh: Sách Nguyễn

* Sáng 29/2, (tức ngày 20 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2024. Tại lễ hội đã tái hiện màn rước kiệu Uy Minh Vương Lý Nhật Quang về chùa Bà Bụt.