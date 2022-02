Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 3/2

* Sáng 3/2 (ngày 3 tháng Giêng năm Nhâm Dần), đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Nhà giáo nhân dân, Tiến sỹ Lê Văn Phớt - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ trân trọng những cống hiến, đóng góp của Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt. Ảnh: Thành Duy

* "Tấm hình Bác Hồ và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng ở chiến trường miền Nam”. Đó là đầu đề bài viết đầy ắp những kỷ niệm của những “nhà giáo đi B”, trong đó, có lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng 3/2 đơn sơ nhưng nghiêm trang giữa rừng miền Nam…

Một lớp học nhóm trong kháng chiến. Ảnh Tư liệu: GDTĐ

* Trên baonghean.vn hôm nay đăng tải bài viết: “Trong vàng thu đã xanh mướt những sắc xuân”. Bài viết khẳng định, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã tạo bước ngoặt sâu sắc, mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao; xây đắp một chế độ xã hội mới mẻ, tốt tươi, đẹp đẽ ở Việt Nam. Thắng lợi vẻ vang đó là động lực, là mục tiêu cao cả, là niềm cảm hứng to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta viết tiếp trang sử mới của một thời đại mới vì niềm tự hào, tự tôn dân tộc, vì phẩm giá con người, cho những mùa Xuân muôn sau.

Hồ Gươm Hà Nội. Ảnh: Tư liệu

* Do lo ngại dịch bệnh, việc mừng thọ đầu Xuân sẽ không được tổ chức, do đó, các chủ kinh doanh mặt hàng tranh mừng thọ hạn chế nhập hàng về. Tuy nhiên, đến chiều mồng Hai Tết, tại nhiều nơi, mặt hàng này đã khan hiếm (bài Tranh mừng thọ đầu Xuân đắt hàng)… Cùng đó, với hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn cả năm, đầu Xuân mới, nhiều người đã chọn mua muối và bật lửa.

Theo quan niệm truyền thống, để may mắn và sung túc nên muối và bật lửa là mặt hàng được nhiều người chọn mua vào dịp đầu năm mới. Ảnh: Tiến Đông

* Đầu năm mới Nhâm Dần 2022, Báo Nghệ An xin giới thiệu 4 ngôi sao "vang bóng một thời" cầm tinh con Hổ từng thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ. Đây là 4 cựu cầu thủ sinh năm 1974 - Giáp Dần.