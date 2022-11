Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/11

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số báo cáo quan trọng; Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão; Ứng phó trước dự báo mưa lũ, rét đậm, rét hại… là những thông tin nổi bật trong ngày 30/11.

* Sáng 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2022. Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (Nghị quyết số 23); Thông qua ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023 và Kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và giao biên chế năm 2023 của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An; bàn về việc xây dựng Đề án tăng cường phòng ngừa, hạn chế các cuộc đình công không đúng trình tự pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An;...

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công điện số 31/CĐ-UBND ngày 29/11/2022 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội Xuân năm 2023.

* Trước dự báo từ đêm 30/11, khu vực các tỉnh Trung Bộ có mưa lớn và khả năng kéo dài, Nghệ An đã có công văn chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung ứng phó.

* Mặc dù những năm qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu tiên, khuyến khích đối với công tác đào tạo nghề, nhưng đến nay, công tác tuyển sinh của nhiều trường nghề ở Nghệ An vẫn rất khó khăn.

* Những ngày này, trên cánh đồng ven sông Lam thuộc xã Châu Nhân (Hưng Nguyên) rươi từ lòng đất lại chui lên. Người dân nơi đây gọi là “lộc trời” bởi món hàng đắt giá này cho người dân đút túi tiền triệu mỗi đêm.

* Sáng 30/11, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy gạch thuộc Công ty cổ phần Gạch ngói 30-4 đóng trên địa bàn xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương đã khiến 1 nam công nhân tử vong.