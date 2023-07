Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 30/7

* Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ (Quế Phong). Ảnh: Thành Duy

* Trong chuyến công tác tại Nghệ An, sáng 30/7, đoàn công tác do đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT dẫn đầu đã có cuộc làm việc tại huyện biên giới Kỳ Sơn. Bộ trưởng gửi thông điệp đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo huyện Kỳ Sơn cần có khát vọng, tìm kiếm những điều mới mẻ, phải phát huy và huy động nội lực để khắc phục, biến khó khăn thành thuận lợi, lợi thế, tài nguyên của địa phương.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan trao đổi với lãnh đạo xã Tây Sơn (Kỳ Sơn) về phát triển cây pơ mu tại địa phương. Ảnh: Thanh Lê

* Huyện Diễn Châu sẽ phát triển 4 đô thị gồm: Phủ Diễn, Yên Lý, Đồng Thái, Minh Châu, làm cơ sở để thực hiện mục tiêu kép là phát triển huyện Diễn Châu đạt đô thị loại IV vào năm 2025 và trở thành thị xã Diễn Châu, đô thị loại III trước năm 2030.

Khu vực phát triển 4 đô thị tại huyện Diễn Châu có màu cam. Ảnh: Thành Duy

* Người dân ở Làng nghề chổi giang, thôn Lĩnh Trường, xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương) ngoài làm chổi bằng vật liệu lạt giang, còn tận dụng dây nhựa phế thải tại các công trình xây dựng để làm ra những chiếc chổi có độ bền cao.

Cách làm chổi dây nhựa này cũng giống như làm chổi giang, nhưng chổi dây nhựa sử dụng được lâu bền hơn, nên giá bán cao hơn và được thị trường ưa chuộng hơn. Ảnh: Xuân Hoàng

* Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy 5 tàu cá tại Cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu trong tối 28/7, được cơ quan chức năng xác định là do chập điện trên tàu cá.

Những con tàu cá của ngư dân Quỳnh Lưu bị cháy hoàn toàn trong tối 28/7. Ảnh: Xuân Hoàng

* Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bắt giữ 2 đối tượng truy nã đang lẩn trốn ở khu vực phía Nam.