Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/12

* Chiều 31/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các sở, ngành, đơn vị trong khối Tài chính trực làm việc ngày cuối năm.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành trong khối Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ để giải quyết công việc của tỉnh một cách chủ động, trách nhiệm cao; gắn với đó là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý chúc mừng Cục Thuế Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 31/12, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Nội dung tại hội nghị được quán triệt, nhấn mạnh: Làm công tác dân vận phải thực chất, thực lòng với dân, làm trong trái tim của mình với tinh thần vì Nhân dân. Tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân sát thực tiễn, có tính thuyết phục cao, phù hợp với trình độ phát triển, tâm lý, nhận thức của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 31/12, Bộ Tài chính tổ chức họp trực tuyến tổng kết công tác ngành Tài chính năm 2020. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Năm 2020, Việt Nam vừa phòng chống dịch, vừa ổn định kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia. Thu ngân sách đã đạt 98% dự toán, tăng 158.000 tỷ đồng so với báo cáo của Quốc hội. Có 55/63 tỉnh, thành đạt kế hoạch thu ngân sách năm 2020, góp phần đưa tăng trưởng của Việt Nam vào tốp đầu thế giới. Tại Nghệ An, tốc độ tăng trưởng sản phẩm ước đạt 4,45%, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt hơn 17.000 tỷ đồng, vượt dự toán HĐND tỉnh giao.

Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: P.V

* Sáng 31/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nông nghiệp và PTNT. Dịp này, 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; có 1 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Quang An

* Chiều 31/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2021.

Năm 2021, Nghệ An được Chính phủ giao tuyển 3.346 tân binh, trong đó nghĩa vụ quân đội là 3.100 người, nghĩa vụ công an là 246 người. Tăng gần 100 công dân so với năm trước. Đến nay, công tác khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021 cơ bản hoàn thành với 6.432/11.741 công dân trúng tuyển, đạt 54,7%.

Ký kết hiệp đồng giao nhận quân. Ảnh: Tiến Hùng

* Sáng 31/12, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến với điểm cầu 21 huyện, thành, thị về kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, hội nghị cũng chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác này như thời gian hy sinh đã lâu, địa hình thay đổi, nhiều thông tin không xác định được quê quán, đơn vị khi hy sinh nên việc đối chiếu, xác minh gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, nhiều nhân chứng đã không còn hoặc đã già yếu nên khó xác định địa bàn, vị trí an táng của liệt sỹ, ảnh hưởng không nhỏ đến độ chính xác khi xác minh các phần mộ cũng như các khu vực để đo, vẽ bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Tiến Hùng

* Sáng 31/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT cấp tỉnh lần thứ nhất năm học 2020 - 2021. Đây là lần đầu tiên Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh được tổ chức nhằm mục đích đánh giá chất lượng dạy và học môn giáo dục QP-AN cấp THPT.

Kết thúc cuộc thi Ban tổ chức đã xếp giải cho 24 đơn vị xuất sắc với 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 7 giải Ba, 8 giải Khuyến khích. Ngoài ra, khen thưởng cho 31 cá nhân, 5 tập thể đạt giải Nhất và trao cờ cho 24 đơn vị đạt giải Nhất, nhì Ba, giải Khuyến khích toàn đoàn.

Ban tổ chức trao thưởng cho các học sinh đạt giải. Ảnh: MH

* Anh họ lừa bán em gái sang Trung Quốc lấy 100 triệu đồng. Sáng 31/12, phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Kỳ Sơn, Tương Dương bắt giữ Cụt Văn Dao (SN 1996, trú tại bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn). Cơ quan công an xác định Dao là đối tượng môi giới, cấu kết với các đối tượng lừa bán em họ mình sang Trung Quốc.