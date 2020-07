Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 31/7

* Sáng 31/7, Đảng bộ huyện Kỳ Sơn khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự, chỉ đạo Đại hội và có bài phát biểu quan trọng, chỉ rõ nhiệm vụ lớn nhất đặt ra đối với Đảng bộ Kỳ Sơn phải giữ cho được 3 yên, đó là: yên dân, yên địa bàn và yên biên giới.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Sơn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy

* Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng Nghệ An tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư nhằm tăng cường, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất - kinh doanh dưới hình thức liên kết với hợp tác xã, hộ, trang trại… trong lĩnh vực nông nghiệp. Tại hội thảo, đại diện ngành nông nghiệp Nghệ An đã trình bày về tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư vào nông nghiệp của tỉnh, với diện tích đất nông nghiệp hơn 1,46 triệu ha, 419 km đường biên giới giáp ranh với nước bạn Lào và 82 km bờ biển. Nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ trong hành lang kinh tế Đông - Tây nối liền, Nghệ An có vị trí địa lý rất thuận lợi để phát triển kinh tế.

Đông đảo đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phú Hương

* Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phát biểu chúc mừng ngành Tuyên giáo nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dồi dào sức khỏe, luôn luôn tự hào về công việc được Đảng giao.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nghe giới thiệu về truyền thống ngành Tuyên giáo Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Tại Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 7, trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các cơ quan trong khối, vụ án “Tham ô tài sản” liên quan đến việc triển khai Đề án hỗ trợ kinh tế - xã hội cho người dân tộc thiểu số Ơ Đu được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 7/2020. Ảnh: Nhật Lân

* Tại cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19 với 21 huyện thành, thị và các ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, với tinh thần chúng ta đã làm tốt ở giai đoạn 1, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương, toàn xã hội không chủ quan, nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19, cố gắng không có trường hợp lây nhiễm trên địa bàn.

Thăm và tặng quà chốt phòng dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Thành Chung

* Sáng 31/7, HĐND thành phố Vinh tiến hành bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, kết quả bà Trần Thị Cẩm Tú và các ông Trần Quang Lâm, Nguyễn Sỹ Diệu đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Vinh với tỷ lệ phiếu đạt 100%.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa cho các Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố được bầu bổ sung tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

* Cơ quan Cảnh sát điều tra ra các quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Tâm Long, Quyền trưởng phòng Chính sách dân tộc, Ban dân tộc tỉnh Nghệ An và Giám đốc, Phó giám đốc Công ty CP Xây dựng Văn Sơn.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Tâm Long vào ngày 23/7/2020. Ảnh: Đức Vũ

* Trong khi người mẹ làm việc tại một khách sạn, cháu bé đi theo mẹ đã trèo lên cửa sổ hành lang và bị rơi từ tầng 9 xuống ban công tầng 3, tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra tại phường Hưng Bình, TP Vinh.