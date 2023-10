Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/10

Theo dõi Báo Nghệ An trên

* Sáng 4/10, tại TP. Vinh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Đức Lợi - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội làm trưởng đoàn. Cùng ngày, đoàn công tác của Hội đến thăm, làm việc tại Báo Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

* Đợt lũ lớn vừa qua đã làm cho tuyến Quốc lộ 48 đoạn qua xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu bị sụt lún nghiêm trọng, mặt đường bị “xé toang”. Hiện nay đơn vị quản lý giao thông đang phối hợp với ngành liên quan khẩn trương bạt núi, làm thêm làn đường tạm cho xe lưu thông.

Tích cực bạt mái ta luy dương quả đồi bên cạnh vết sạt lở để mở đường tạm giúp các phương tiện lưu thông. Ảnh: Quang An

* Chương trình Giáo dục phổ thông mới với bậc tiểu học được xây dựng từ 32 tiết/tuần trở lên cho các khối lớp. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc thực hiện còn nhiều khó khăn, nhất là với những địa phương đang thiếu giáo viên.

Nhiều giáo viên ở Trường Tiểu học Nga My tự nguyện tăng tiết để đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày. Ảnh: Mỹ Hà

* Với hành vi vi phạm là không tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động và không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động, Công ty TNHH Châu Tiến bị phạt tổng số tiền 116 triệu đồng.

Công ty TNHH Châu Tiến. Ảnh: Tiến Hùng

* Sáng 4/10, sau 2 ngày ngừng việc tập thể, gần 6.000 công nhân Công ty TNHH Viet Glory (huyện Diễn Châu) vẫn chưa quay lại làm việc. Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện, Sở LĐ-TB&XH và cơ quan ban ngành liên quan trực tiếp có mặt để trao đổi, vận động công nhân trở lại làm việc.