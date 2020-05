Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/5

* Hôm nay, kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020). Đây là sự kiện mang giá trị và tầm vóc thời đại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp bàn về chiến dịch Điện Biên Phủ, tháng 12/1953.

Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 để lại cho cách mạng Việt Nam những bài học - kinh nghiệm rất quý báu: giữ vững và tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở chủ trương, đường lối đúng đắn, kịp thời nắm bắt thời cơ, chớp thời cơ, chỉ đạo chiến lược nhạy bén, sắc sảo nhằm tập trung sức mạnh cao độ cả nước để giành thắng lợi quyết định; thực hiện tốt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, biết dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; phát huy thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, không ngừng xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng lớn mạnh, đặc biệt là bộ đội chủ lực để sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, những trận quyết chiến; không ngừng chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, lấy liên minh giai cấp công - nông làm nền tảng, tích cực đấu tranh vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và đều hướng đến mục tiêu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội.

* Cho phép mở lại các dịch vụ không thiết yếu; Bỏ giãn cách trong lớp học là nhấn mạnh của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vào sáng 7/5.

Thủ tướng: Cho phép mở lại các dịch vụ không thiết yếu, trừ vũ trường và karaoke

Thủ tướng nêu rõ, không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học, giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay. Định kỳ mở cửa sổ, cửa chính để thông thoáng khí. Nhà trường tăng cường các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh; không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học… Ngành giáo dục, các địa phương có kế hoạch tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm trung thực, khách quan.

Cho phép mở các dịch vụ kinh doanh dịch vụ không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường, trừ vũ trường và karaoke, và phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn).

Thủ tướng cũng đồng ý bỏ giới hạn về số chỗ trên các phương tiện giao thông công cộng (máy bay, xe khách, tàu hỏa, tàu thủy…) nhưng yêu cầu bắt buộc hành khách đeo khẩu trang…

* Chiều 7/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình tháng 5/2020 với nội dung làm rõ những sai phạm tại một số Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, việc có tới 7/11 Ban Quản lý rừng phòng hộ xảy ra sai phạm là do nguyên nhân chủ quan, cần nghiêm tục kiểm điểm.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT phải xem xét, tham mưu, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BQL rừng phòng hộ. Cùng đó, phải nâng cao chất lượng hướng dẫn, giám sát, thanh tra, kiểm tra của các đoàn thanh tra. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn, ngăn ngừa sai phạm, không để xảy ra những sai phạm lớn. Các kết luận thanh tra phải được công khai. Khi phát hiện sai phạm thì quy trách nhiệm rõ và xử lý nghiêm túc.

* Sáng 7/5, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhân Đại lễ Phật đản năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nói chung và các chư tôn đức, tăng ni, phật tử nói riêng trong việc giữ gìn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Giáo hội Phật giáo tỉnh tham gia rất nhiều trong các hoạt động từ thiện, xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Thượng tọa Thích Thọ Lạc chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh dành cho Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản 2020. Đồng thời hứa Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An sẽ đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An; tham gia các phòng trào thi đua yêu nước, ủng hộ người nghèo, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn… góp phần xây dựng một xã hội bình an, hạnh phúc.



* Chuẩn bị tốt cho Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là nội dung cuộc họp sáng 7/5 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức để rà soát lại các nội dung chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); hội nghị biểu dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Cảnh Hùng

Cuộc họp thống nhất, Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) sẽ được tổ chức trang trọng, sâu lắng, tôn vinh sự cống hiến vĩ đại của Người, thể hiện tình cảm của quê hương Nghệ An đối với Bác Hồ kính yêu.

* Sáng 7/5, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG do đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT dẫn đầu, cùng đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giao thông - Vận tải, Văn hóa thể thao và Du lịch, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đã có cuộc làm việc với Nghệ An về việc kiểm tra tình hình, kết quả tiến độ thực hiện Đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018 - 2025".

Đoàn kiểm tra một số mô hình xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn Nam Đàn. Ảnh: Xuân Hoàng

* Nghệ An chính thức dừng Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học 2019 - 2020. Đây là quyết định mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học này để phòng tránh dịch Covid – 19.

Trước đó, ngày 5/5/2020, Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa có quyết định không tổ chức thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực trong năm 2020.

Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nên việc học của học sinh trong năm học 2019 - 2020 bị gián đoạn nhiều tháng. Ảnh: Mỹ Hà

* Trong diễn biến khác, người dân khối Tân Tiến, P. Hưng Dũng, TP. Vinh phản ánh Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn lén lút mở rào cho công nhân làm việc. Các hộ dân còn gửi hình ảnh đến Báo Nghệ An lúc 10h30 ngày 7/5/2020.

Trước đó, ngày 5/5/2020, Báo Nghệ An điện tử đăng tải bài viết “Niêm phong cổng vào dự án của Tập đoàn Hoành Sơn tại thành phố Vinh”. Trong đó thông tin việc UBND phường Hưng Dũng sử dụng biện pháp mạnh không cho Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn tiếp tục hoạt động cần trục tháp thi công công trình có chiều cao 74,9m (20 tầng) theo chỉ đạo của UBND TP. Vinh tại Văn bản số 1650/UBND-QLĐT ngày 6/4/2020.