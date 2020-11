Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/11

Từ ngày 28/10 đến 31/10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên ở Nghệ An xảy ra một đợt mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Lượng mưa phổ biến từ 200 - 400mm/đợt, có nơi trên 500mm đến 800mm/đợt. Mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ra lũ trên sông Lam, cũng như gây ngập lụt tại nhiều vùng trũng thấp và gây sạt lở đất ở một số huyện trung du, miền núi. Lũ lụt và sạt lở đất gây thiệt hại, làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân các địa phương.