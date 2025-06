Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/6

Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” 2025; Dừng tuyển sinh khối C: Bất ngờ, bị động và những lo lắng từ học sinh, giáo viên; Công an Nghệ An kịp thời bắt giữ hai phạm nhân đặc biệt nguy hiểm trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân... là những thông tin nổi bật trong ngày.