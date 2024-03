Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 8/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh làm việc với Tổ tư vấn kinh tế - xã hội; Công an tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghệ An giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 29%… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 8/3

* Sáng 8/3, Ban Chỉ đạo Trung ương Các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức phiên họp thứ 5 trực tuyến với các địa phương sơ kết tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023, 2 tháng đầu năm 2024.

Theo báo cáo tại phiên họp, việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 cả nước đã giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023 ước đạt 40.187,952 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 61,5%; giải ngân vốn sự nghiệp trong năm 2023 (bao gồm cả dự toán các năm trước kéo dài sang năm 2023) ước đạt 10.804,856 tỷ đồng, đạt 36,3% dự toán.

Về phía tỉnh Nghệ An, năm 2023, giải ngân nguồn vốn Nhà nước là 987,242 /1.301,783 tỷ đồng kế hoạch giao, đạt 76%; 2 tháng đầu năm 2024 là 428,678/1.392,395 tỷ đồng kế hoạch giao, đạt 29%.

Thị xã Hoàng Mai của tỉnh Nghệ An hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh tư liệu

* Sáng 8/3, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để thảo luận về các cơ chế đặc thù, cơ chế thí điểm cho tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và kế hoạch làm việc của Tổ tư vấn trong năm 2024.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Tổ tư vấn đã đóng góp ý kiến vào các vấn đề mà lãnh đạo tỉnh gợi ý. Đặc biệt, các thành viên Tổ tư vấn đề nghị tỉnh xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh hơn; đề xuất các dự án đặc biệt, mang tính đột phá, có tác động lan toả...

Trong Quy hoạch tỉnh, các thành viên Tổ tư vấn nhấn mạnh, 2 nội dung quan trọng mà tỉnh cần triển khai, hoàn thiện sớm là quy hoạch thành phố Vinh mở rộng và quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam mở rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, qua trao đổi, thảo luận, Tổ tư vấn và UBND tỉnh thống nhất, trong điều kiện thực tế, cần phải có sự lựa chọn, ưu tiên, tập trung nguồn lực để thực hiện các công việc, nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Trên những nội dung định hướng, gợi ý của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, làm rõ hơn 5 nhóm, 9 nội dung công việc quan trọng cần sự đóng góp ý kiến của các thành viên trong Tổ tư vấn.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 8/3, đoàn đại biểu Công an tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn.

Hoạt động này nằm trong chuỗi kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Công an tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, thay mặt đoàn đại biểu, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh đã dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang.

Cùng ngày, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn. Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là lãnh đạo xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ chí Minh dưới tượng đài mang tên Người tại TP.Vinh. Ảnh: Hồng Hạnh

* Thời gian tới, chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sẽ được nhận tiền hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính theo Nghị định 107/2022/NĐ-CP của Chính phủ. UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch thực hiện, bắt đầu triển khai các bước hoàn thiện hồ sơ từ tháng 2/2024.

Người dân các địa phương tích cực trồng rừng. Ảnh: Hoài Thu

* Chỉ vì “bị” quy hoạch vào diện tích rừng đặc dụng mà gần 15 năm nay, hàng chục hộ dân tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn không thể khai thác số keo mình đã trồng, dù trước đó họ đã được giao đất để trồng rừng sản xuất. Yêu cầu của các hộ dân hiện nay là cần thực hiện phương án chuyển đổi các diện tích rừng đặc dụng sang rừng sản xuất để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con.

Khu vực rừng sản xuất bị trùm bởi rừng đặc dụng mà người dân xã Nam Thanh đang kiến nghị được chuyển đổi. Ảnh: TĐ

* Vào lúc 1 giờ rạng sáng 8/3, tại bản Na Bè, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương đã xảy ra 1 vụ hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn ngôi nhà gỗ 3 gian của gia đình ông Moong Văn Long và bà Cụt Thị Miền.

Được biết, vào thời điểm trên cả ông Moong Văn Long và bà Cụt Thị Miền đều không ở nhà; khi nghe bà con dân bản báo tin thì lửa đã cháy lớn, mọi tài sản trong nhà đều không kịp di chuyển và bị thiêu rụi hoàn toàn.