Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/2

* Sáng 9/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Nghị quyết liên tịch số 09/2021 về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với tỉnh Nghệ An, sau khi trao đổi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An dự kiến phân bổ số lượng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 13 đại biểu. Trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại Nghệ An là 7 đại biểu, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 6 đại biểu.

Số lượng đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021-2026) được bầu là 83 người, trong đó, đại biểu cấp tỉnh 47 người, đại biểu cấp huyện 21 người, đại biểu cấp xã 7 người, các tổ chức khác 8 người.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 9/2, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, nhân viên một số đơn vị làm nhiệm vụ trong Tết trên địa bàn thành phố.

Dịp này, đồng chí Phan Đức Đồng đến thăm, chúc Tết cán bộ phóng viên Báo Nghệ An; Đài PT-TH tỉnh; chúc Tết cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh; động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát Giao thông, thuộc Công an thành phố Vinh và Công an phường Lê Mao.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng quà, chúc Tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

* Chủ tịch UBND TP. Vinh đã có văn bản gửi các phường, xã trên địa bàn và Công an TP. Vinh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, bắt đầu từ ngày 9/2, TP. Vinh sẽ xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang khi đi ngoài đường và tại nơi công cộng.

Từ hôm nay, mọi người dân khi đi ngoài đường, ở nơi công cộng tại TP. Vinh sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang. Ảnh tư liệu

* Trời mưa cả ngày 9/2 đã khiến cho nhiều người buôn đào, quất phải "khóc ròng". Người dân ngại mưa gió nên không đi mua sắm đã đành, mưa lớn còn khiến cho quất rụng quả, đào rụng hết hoa. Thời tiết thất thường, cộng thêm sức mua của người dân thấp, khiến cho nhiều hộ kinh doanh đào, quất năm nay gặp rất nhiều khó khăn.

Mưa gió không có người mua, khiến cho nỗi lo bị lỗ vốn trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết. Ảnh: Tiến Đông

* Liên quan đến sự kiện Tết, nhưng sự việc đáng tiếc là 180 lái xe của Công ty CP Xi măng Sông Lam đã đình công sai quy định để phản đối thưởng Tết không bằng những bộ phận khác.

Sau sự việc, Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam đã làm việc với các bên liên quan và đối thoại tuyên truyền để các nhân viên lái xe hiểu rõ vấn đề. Đến ngày 9/2 đã có hơn 120 lái xe trở lại làm việc. Công ty cũng đã kiên quyết chấm dứt hợp đồng lao động với 36 lái xe FC có hành vi thiếu chuẩn mực, lôi kéo các nhân viên khác có hành động chưa đúng quy định.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam gặp mặt, đối thoại với 180 nhân viên lái xe FC có hành vi đình công sai quy định và giải thích rõ các chế độ, chính sách. Ảnh: Nguyễn Lam

* Đại diện lực lượng CSGT Nghệ An cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng sẽ tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT. Trong đó, tập trung vào kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định...