Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/12

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên; Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tưởng niệm Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nói về việc đưa tiếng Trung vào giảng dạy… là những thông tin nổi bật ngày 9/12.

* Sáng 9/12, trước giờ khai mạc Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, đoàn đại biểu 3 tỉnh đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã đoàn kết, tích cực phối hợp, tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, cùng nhau tận dụng thời cơ, phát huy thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở mỗi địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển 3 tỉnh được tổ chức từ ngày 9-10/12/2023 tại tỉnh Nghệ An.

Đoàn đại biểu 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 9/12 (nhằm ngày 27 tháng 10 năm Quý Mão), tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường 4, TP. Cao Lãnh), UBND tỉnh Đồng Tháp trang trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 94 của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hương, tưởng niệm.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Phước Lộc

* Ngày 1/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa môn tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, sách giáo khoa môn tiếng Trung Quốc chính thức được đưa vào sử dụng ở cấp tiểu học. Vì vậy, ngoài tiếng Anh, học sinh tiểu học sẽ có thêm một lựa chọn mới khi học ngoại ngữ là tiếng Trung Quốc.

Trao đổi về việc đưa tiếng Trung Quốc vào nhà trường, ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nói rằng, đây là điều bình thường, vì ngoài tiếng Trung, Bộ cũng đã ban hành các bộ sách giáo khoa môn tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp lớp 3 để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. "Tại Nghệ An, hiện nay, tiếng Trung chưa dạy ở các trường, nhưng tôi nghĩ trong tương lai, nhu cầu tiếng Trung sẽ được sử dụng ngày càng nhiều. Và nếu mở tiếng Trung sẽ có nhiều học sinh và phụ huynh đăng ký theo học" - ông Lợi cho biết.

Nhiều học sinh đang đăng ký theo học tiếng Trung tại thành phố Vinh. Ảnh: TT Hoa ngữ

* Tại Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ có rất nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc của miền núi Nghệ An. Những người mang nông sản nuôi, trồng ở núi rừng xuống phố không chỉ để tiêu thụ, mà còn nỗ lực quảng bá sản phẩm OCOP của quê hương.

Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An năm 2023 có quy mô cấp quốc gia, diễn ra từ ngày 5 - 11/12. Tỉnh Nghệ An có 150 gian hàng trong tổng số 250 gian hàng trưng bày tại đây. Trong đó, số lượng các gian hàng đến từ các huyện miền núi chiếm đa số với nhiều sản vật đặc sắc và chất lượng cao.

Gian hàng giới thiệu đặc sản của huyện Kỳ Sơn tại Hội chợ Thương mại vùng Bắc Trung Bộ tháng 12/2023 tại thành phố Vinh. Ảnh: Hoài Thu

* Trước thực trạng người dân xả thải rác và lợn chết bừa bãi trên hệ thống kênh đào đi qua địa bàn, huyện Yên Thành đã tăng cường các giải pháp để bảo vệ nguồn cấp nước sinh hoạt, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Để bảo vệ nguồn nước, nâng cao hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt, trong thời gian tới, huyện Yên Thành đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nhận thức hơn nữa về việc phân loại rác tại nguồn, xử lý các loại rác phù hợp để các hoạt động tái chế, chôn lấp được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đẩy mạnh thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý chất thải rắn tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu vực chợ và hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn. Không xả thải xuống các lòng kênh, qua đó, góp phần nâng cao công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch cho nhân dân.