Nghệ An thu hút 31.170 tỷ đồng vốn đầu tư từ đầu năm 2022 đến nay

Sáng 25/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8/2022 của UBND tỉnh.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2022 ước tăng 12,12% so với cùng kỳ, 8 tháng ước tăng 8,21%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 8.703 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 ước đạt 192 triệu USD, lũy kế 8 tháng ước đạt 1.493,8 triệu USD.

Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước thực hiện 13.403 tỷ đồng, đạt 89,4% dự toán, bằng 108,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 12.388 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 1.015 tỷ đồng.

Trong tháng 8, tỉnh đã cấp mới 5 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 123 tỷ đồng; điều chỉnh 3 lượt dự án, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 163,51 tỷ đồng. Tính đến ngày 22/8, tỉnh đã cấp mới 77 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 18.051 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 31.170 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20/8, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 27,65% (tính cả nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia chưa được giải ngân chi tiết); nếu không tính các khoản chưa phân bổ chi tiết đã giải ngân đạt 33,95%, trong đó nguồn ngân sách trung ương đạt 39,2%.

Trong tháng, tỉnh đã tổ chức và được lựa chọn là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh đạt kết quả tốt, vị trí xếp hạng của tỉnh tăng 14 bậc so với năm 2021. Công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tiêm chủng vắc xin được thực hiện hiệu quả, đạt tiến độ đề ra. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh cũng đánh giá, số ca nhiễm Covid-19 trên trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng trở lại với sự xuất hiện của một số biến thể mới của chủng Omicron. Việc giải ngân, chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động theo chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ tại một số địa phương, doanh nghiệp còn chậm.

Mặt khác, kết quả công bố xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh Nghệ An đạt thấp (đứng 55/63 tỉnh, thành; thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ). Giá cả nhiều loại vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi... vẫn ở mức cao trong khi giá xăng dầu đã giảm; giá cả nhiều loại nông sản giảm ảnh hưởng lớn đến đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của bà con nông dân.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 7/2022, các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 7/2022; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác theo Quyết định số 2416/QĐ- UBND; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9/2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền.