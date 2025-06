Thời sự Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 Sáng 25/6, tại TP. Vinh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2025. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Lê Đình Lý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy. Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Trần Quang Trung - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai toàn diện, có chiều sâu, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm cao, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng.

Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày báo cáo dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng

Tích cực, chủ động triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, điều chỉnh cơ quan quân sự địa phương, chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến.

Lãnh đạo tuyển chọn, gọi 3.254 công dân nhập ngũ bảo đảm chất lượng. Tuyển chọn, huấn luyện, bàn giao lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Đồng chí Lê Đình Lý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Lãnh đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất, cơ quan, đơn vị ổn định, vững chắc. Lãnh đạo, tham mưu thực hiện tốt công tác đối ngoại Quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tập trung đánh giá, thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu còn lại năm 2025, lãnh đạo, chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ban chỉ huy Quân sự cấp xã hoạt động đi vào nền nếp, đúng chức năng, hiệu quả.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030, các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu, Lực lượng vũ trang tỉnh.

Lãnh đạo các cơ quan quân sự, địa phương hoạt động hiệu quả

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh bối cảnh thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025 rất khó khăn, với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, thời gian nhanh, nhiều việc khó tác động đến tư tưởng, tâm tư cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Song, vượt qua những khó khăn, áp lực, Đảng ủy Quân sự tỉnh duy trì tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng, được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 ghi nhận; được cấp uỷ, chính quyền, địa phương đánh giá cao với nhiều kết quả nổi bật.

Nhấn mạnh phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng đảng bộ 6 tháng cuối năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cơ bản thống nhất với 6 nhóm chỉ tiêu trong dự thảo và cho rằng, Nghệ An vẫn là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh nên luôn luôn đặt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh đặc biệt quan trọng.

Đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Đức Trung lưu ý, cần tập trung mục tiêu 100% cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu; kịp thời bổ sung, điều chỉnh, xây dựng mới hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, cứu hộ, cứu nạn sát với yêu cầu; chủ động phối hợp nắm, tham mưu xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nề nếp sinh của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ.

Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu tập trung lãnh đạo các cơ quan quân sự, địa phương tổ chức triển khai hoạt động hiệu quả sau khi tổ chức lại các đơn vị quân sự địa phương. Trong đó, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quan tâm rà soát đảm bảo các điều kiện làm việc, hoạt động của các cơ quan, đơn vị mới.

Ngoài ra, rà soát các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đối với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Ban chỉ huy Quân sự xã; xây dựng quy chế, cơ chế phối hợp với cấp uỷ, chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ; tiếp tục triển khai sắp xếp Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh thành Ban Chỉ huy Biên phòng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Chuẩn bị kỹ lưỡng, tốt nhất các nội dung liên quan đến tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chủ động chuẩn bị các nội dung triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu, Lực lượng vũ trang tỉnh.