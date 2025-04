Nghệ An thu hút đầu tư, thúc đẩy công nghiệp tăng trưởng

“

Năm 2025, ngành Công Thương Nghệ An đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 130.600 tỷ đồng, tăng 15,55%/năm 2024. Để đạt mục tiêu đề ra, ngành tiếp tục huy động nguồn lực triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghiệp, thương mại được giao tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Cùng đó, tập trung thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch điện VIII; Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…