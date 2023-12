Nghệ An thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao đổi về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội năm 2024. Video clip: Trọng Kiên - Thành Chung

Trên 21.000 công dân tham gia khám sức khỏe

Có mặt tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu trong đợt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, chúng tôi nhận thấy công tác tổ chức rất khoa học, nghiêm túc. Các công dân được gọi tham gia khám đều trách nhiệm, có mặt đầy đủ, trật tự, thực hiện tốt các yêu cầu đề ra. Hội đồng khám sức khỏe huyện thực hiện khám đầy đủ các bước, từ đo cân nặng, chiều cao, huyết áp, thị lực, đến siêu âm, điện tim, xét nghiệm, khám răng – hàm – mặt, da liễu, khám tâm thần kinh. Sau khám, Hội đồng khám sức khỏe đã kết luận tỉ mỉ về sức khỏe từng công dân, làm cơ sở cho việc phát lệnh gọi nhập ngũ sau này.

Trung tá Bùi Việt Hà – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu cho biết: Năm 2024, huyện Quỳ Châu được giao chỉ tiêu tuyển trên 80 công dân nhập ngũ vào Quân đội và gần 10 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Ngay sau khi nhận được Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về chỉ tiêu, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; kiện toàn và thành lập Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng khám sức khỏe các cấp.

Công tác tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu được thực hiện khoa học, nghiêm túc. Ảnh: Thành Chung

Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả với các cơ quan, đoàn thể cấp huyện và các xã, thị trấn để thực hiện tốt quy trình các bước gọi công dân nhập ngũ, từ sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt tạm hoãn, miễn và gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Sau 3 - 4 ngày thực hiện khám sức khỏe, đã có 170 công dân đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ trên tổng số 389 công dân được gọi khám sức khỏe đợt này.

Trước huyện Quỳ Châu, huyện Quế Phong đã hoàn thành việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự vào ngày 10/12/2023. Thượng tá Trương Khắc Hào – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong cho hay: Huyện đã phát lệnh gọi 440 công dân (sau khi sơ khám ở xã) để khám sức khỏe. Cả 440 công dân đều có mặt thực hiện nghĩa vụ. Qua khám tuyển, có 223 công dân đủ điều kiện sức khỏe, đạt tỷ lệ trúng tuyển 50,68%. Trong số đó, có 150 công dân có trình độ văn hóa lớp 10 trở lên, 6 công dân có trình độ đại học, cao đẳng.

Đo thị lực cho công dân được lệnh gọi khám tuyển sức khỏe tại huyện Quỳ Châu. Ảnh: Thành Chung

Sau đợt khám tuyển này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong sẽ phối hợp cùng Công an huyện Quế Phong thực hiện sàng lọc tiêu chuẩn chính trị của từng công dân; phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan để chốt quân số, rà soát hồ sơ, phát lệnh gọi nhập ngũ; cùng với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt các chính sách cho công dân trước khi lên đường nhập ngũ. Huyện cũng sẽ mở 1 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho các công dân ưu tú trước khi lên đường nhập ngũ để tạo nguồn kế cận cho địa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.

Trong đợt tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, toàn tỉnh Nghệ An có 1.381 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các công dân đều rất hào hứng khi được lệnh gọi khám tuyển. Em Vi Thành Đạt (SN 2004) ở xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu chia sẻ: “Bản thân em luôn khát khao được cống hiến, bảo vệ Tổ quốc. Em nhận thức quân đội là một môi trường tốt để rèn luyện, để bản thân trưởng thành, em viết đơn tình nguyện ngay để được nhập ngũ đợt này”.

Thực hiện xét nghiệm máu cho các công dân khám tuyển. Ảnh: Thành Chung

Em Nguyễn Văn Nguyên ở xóm 6, xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu cũng chia sẻ: “Em đã học xong đại học chuyên ngành về du lịch và đi làm mấy tháng nay. Khi nhận được lệnh gọi khám tuyển em thấy rất tự hào, vinh dự. Nếu được trúng tuyển, em sẵn sàng nhập ngũ ngay và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Thực hiện Kế hoạch số 763/KH-UBND ngày 11/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024, trong tháng 11/2023, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã triển khai công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Theo đó, Nghệ An đã thực hiện điều tuyển 21.850 công dân, có 21.016 công dân thực hiện sơ tuyển. Qua sơ tuyển, có 13.563 công dân đủ điều kiện sức khỏe, đạt tỷ lệ trúng tuyển 62,1% . Bắt đầu từ ngày 4/12/2023, 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã và đang lần lượt thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao

Năm 2024, Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao tuyển chọn và gọi 3.250 công dân vào Quân đội. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

Khám răng - hàm - mặt cho công dân đăng ký nhập ngũ năm 2024. Ảnh: Thành Chung

Đi vào thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Nghệ An nhận được nhiều thuận lợi, đó là: Nghệ An là địa phương có truyền thống cách mạng; nguồn nhập ngũ lớn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Nhận thức về trách nhiệm tham gia nghĩa vụ quân sự của công dân trong độ tuổi nhập ngũ ngày càng nâng cao. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ các khâu, các bước. Hệ thống văn bản quy phạm đồng bộ, thống nhất.

Tuy nhiên, Nghệ An vẫn còn gặp một số tác động, chi phối, đó là: Địa bàn rộng, giao thông ở khu vực miền núi, biên giới còn khó khăn, phức tạp; trình độ văn hóa không đồng đều giữa các vùng, miền; nhận thức của một bộ phận nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự còn hạn chế; tình trạng công dân đi làm ăn xa không cắt hộ khẩu thường trú tại địa phương ngày càng nhiều; một số công dân sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng không về lại địa phương mà đi làm ở các địa bàn khác hoặc đi xuất khẩu lao động.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác khám sức khỏe tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Chung

Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết: Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành đầy đủ văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch và hướng dẫn triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024. Đến thời điểm này, các bước trong quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đang được tiến hành đầy đủ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, chất lượng tốt.

Cụ thể, các cấp đã thực hiện kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự, hội đồng khám tuyển; tổ chức tập huấn quán triệt văn bản các cấp; phân công thành viên các hội đồng nghĩa vụ quân sự phụ trách từng địa bàn; phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự đồng bộ và hiệu quả. Kết quả bước đầu, Nghệ An đã hoàn thành công tác sơ tuyển sức khỏe ở cấp xã; đang tiến hành khám sức khỏe ở cấp huyện. Tỷ lệ công dân trúng tuyển tăng 0,5% so với năm 2023.

Các đơn vị ký biên bản hiệp đồng tuyển quân năm 2024. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Ngày 15/12/2023 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân với các đơn vị nhận quân. Tại hội nghị, các đơn vị nhận quân và tỉnh Nghệ An đã thực hiện ký biên bản hiệp đồng tuyển quân năm 2024. Thời gian tới, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh cùng với đơn vị nhận quân sẽ thống nhất thời gian thâm nhập, xét duyệt hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ đúng quy định, có giải pháp quản lý công dân sau khi phát lệnh, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao; tổ chức lễ giao, nhận quân đúng quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm.

Thượng tá Trương Bá Long - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 cho biết: Những năm qua, đơn vị đã tiếp nhận nhiều quân nhân từ tỉnh Nghệ An. Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ, tất cả quân nhân đều phát huy tốt truyền thống anh hùng của quê hương; luôn tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện; xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; hăng hái, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Thời gian tới, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 sẽ hiệp đồng chặt chẽ với địa phương giao quân trong từng giai đoạn, tiếp nhận nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số; kiểm tra, đánh giá, xem xét cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ giao, nhận quân.