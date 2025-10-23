Thời sự Nghệ An tiếp tục khẳng định vị thế trong cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tối 22/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, phân công Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan long trọng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025.

Dự Lễ trao giải có các đồng chí: Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn, cùng các tập thể và cá nhân đạt giải tham dự buổi lễ.

Tiếp tục ghi dấu ấn với giải Tập thể xuất sắc

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, tỉnh Nghệ An vinh dự là một trong những địa phương, đơn vị được trao giải Tập thể xuất sắc toàn quốc, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp Nghệ An đạt được danh hiệu này. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực, sáng tạo, chủ động và hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan báo chí, truyền thông, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Nghệ An trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy Nghệ An nhận giải Tập thể xuất sắc, năm 2025. Ảnh: Võ Đức

Trong năm 2025, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tham gia cuộc thi tại Nghệ An được thực hiện nghiêm túc, bài bản, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Tỉnh đã có nhiều hình thức đổi mới trong tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương, cũng như tận dụng hiệu quả các nền tảng số và mạng xã hội trong công tác đấu tranh tư tưởng.

Gặt hái nhiều giải thưởng cá nhân

Ngoài giải tập thể, các tác giả đến từ Nghệ An còn xuất sắc đạt 2 giải C, 1 giải Khuyến khích và 1 giải Triển vọng. Những tác phẩm được trao giải lần này đều có chất lượng cao, nội dung sâu sắc, lập luận chặt chẽ, phương pháp thể hiện sinh động, góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể và cá nhân đạt giải. Ảnh: Võ Đức

Đặc biệt, nhiều bài viết từ các tác giả Nghệ An đã thể hiện sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, có chiều sâu lý luận, sắc bén trong phản biện, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao của người làm báo, cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Khẳng định vai trò, trách nhiệm trong tình hình mới

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã nhấn mạnh: Cuộc thi không chỉ là sân chơi lý luận chính trị mà còn là mặt trận quan trọng trên không gian truyền thông, đặc biệt là trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động ngày càng gia tăng các hoạt động chống phá trên mạng xã hội và không gian mạng.

Thành tích mà Nghệ An đạt được tại cuộc thi năm nay một lần nữa cho thấy vai trò tiên phong, chủ động và trách nhiệm của tỉnh trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Các tập thể và cá nhân đạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: Võ Đức

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn Nghệ An tham dự Lễ trao giải chia sẻ: “Năm nay là năm thứ 4 Nghệ An vinh dự đạt giải Tập thể xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành tích này là sự ghi nhận cho nỗ lực đồng bộ và quyết tâm chính trị cao của tỉnh Nghệ An trong công tác chính luận, tuyên truyền và đấu tranh tư tưởng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng tham gia cuộc thi những năm tới, đồng thời, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn xã hội”.

Tiếp tục đầu tư và lan tỏa

Bên cạnh việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, Tỉnh ủy Nghệ An cũng đang tiếp tục xây dựng các kế hoạch dài hạn nhằm phát triển đội ngũ cán bộ lý luận, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, đội ngũ sáng tác báo chí, văn học, nghệ thuật có năng lực, phẩm chất, để nâng cao hiệu quả đấu tranh tư tưởng trong thời đại số.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã và đang trở thành điểm nhấn quan trọng trong đời sống chính trị, tư tưởng của cả nước, góp phần củng cố trận địa tư tưởng vững chắc, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái và bảo vệ sự đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng.

Thành tích của Nghệ An tại cuộc thi năm 2025 không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới tư duy và hành động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, giai đoạn của chuyển đổi số, của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế sâu rộng.