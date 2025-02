Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025

“

Tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024, tỉnh Nghệ An đã triển khai hưởng ứng Cuộc thi có chất lượng, hiệu quả với tổng số 5.650 bài dự thi cấp huyện, ngành (Tiêu biểu như: Công an tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Vinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, thành phố Vinh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Đô Lương, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn); các địa phương, đơn vị đã lựa chọn 280 bài viết có chất lượng tốt gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để chấm sơ khảo. Sau khi tiến hành chấm sơ khảo ở cấp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã lựa chọn được 103 bài để gửi dự thi cấp Trung ương. Kết quả, tỉnh Nghệ An vinh dự đạt Giải tập thể xuất sắc (là năm thứ 3 liên tục đạt giải này, từ năm 2022 - 2024); 02 tác giả và nhóm tác giả đạt Giải B; 01 nhóm tác giả đạt Giải C.