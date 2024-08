Pháp luật Nghệ An: Tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2024), 19 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19/8/2005 - 19/8/2024), sáng 19/8, Bộ Công an phối hợp tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc.

Dự và chung vui ngày hội, về đại biểu Trung ương, có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.

Đại biểu tỉnh Nghệ An, có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Nghi Lộc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng và đồng chí Lê Hồng Vinh tặng hoa và quà chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Hưng. Ảnh: Minh Khôi

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh Nghệ An luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, phù hợp với thực tế địa phương. Nghệ An là tỉnh dẫn đầu cả nước về mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có nhiều mô hình được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc.

Đối với xã Nghi Hưng nói riêng, huyện Nghi Lộc nói chung, công tác xây dựng, nhân rộng và duy trì phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được thực hiện đồng bộ, lan tỏa sâu rộng; hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đặc biệt quan tâm, thực hiện hiệu quả.

Toàn cảnh ngày hội. Ảnh: Hồng Hạnh

Tại xã Nghi Hưng, nhiều mô hình đã trở thành điểm sáng, được các cấp biểu dương, nhân rộng, điển hình như: Mô hình “Tổ tuần tra nhân dân” tại 6/6 xóm; mô hình “Camera an ninh” với hơn 30 mắt camera… Bên cạnh đó, đã thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo và các tổ tự quản về ANTT với hơn 1.500 thành viên ở các thôn, xóm, tạo thành “mạng lưới khép kín” góp phần giữ vững sự bình yên trong từng đường làng, ngõ xóm.

Với những kết quả, thành tích nổi bật, xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, 8 tháng đầu năm 2024, cán bộ và nhân dân xã Nghi Hưng vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và 6 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: Văn Hậu

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Đảng bộ, nhân dân xã Nghi Hưng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: Minh Khôi

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà xã Nghi Hưng đạt được trong xây dựng và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Những kết quả trên thể hiện tinh thần quyết tâm cao và sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, trên cơ sở dự báo thời gian tới, tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, yêu cầu đặt ra là cần chú trọng xây dựng an ninh cơ sở vững chắc, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng và đồng chí Lê Hồng Vinh đã phát biểu giao nhiệm vụ đối với xã Nghi Hưng nói riêng, huyện Nghi Lộc nói chung.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng Bí thư Đảng ủy xã Nghi Hưng. Ảnh: Văn Hậu

Cụ thể là, nghiên cứu đề ra các giải pháp phát động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng, từng bước hình thành thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh điện tử trong thực hiện biện pháp vận động quần chúng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới về thông tin tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật. Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào gắn với làm tốt công tác dân vận, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh; quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, phát huy tốt vai trò của các tổ tự quản về ANTT; thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân…

Nhân dịp này, Bộ Công an, UBND tỉnh Nghệ An, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen; Công an tỉnh Nghệ An, UBND huyện Nghi Lộc và UBND xã Nghi Hưng đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao quà của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghi Hưng. Ảnh: Hồng Hạnh

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghi Hưng. Ảnh: Minh Khôi

Tại ngày hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Hưng được trao tặng cờ Tổ quốc, các đại biểu tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Lộc cũng đã trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.