Xã hội Nghệ An tổ chức hội thảo 'Nâng cao năng suất và bảo mật trong kỷ nguyên AI' Sáng 10/10, tại Trường Đại học Nghệ An, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với các Tập đoàn công nghệ hàng đầu và doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng suất và bảo mật trong kỷ nguyên AI”.

Đây là một trong những sự kiện trọng điểm trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng - Techfest Nghệ An 2025. Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, cùng các chuyên gia, lãnh đạo cấp cao đến từ các Tập đoàn công nghệ toàn cầu như Lenovo, Intel và Microsoft. Tham dự Chương trình còn có đại diện các sở, ban, ngành, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Hội thảo "Nâng cao năng suất và bảo mật trong kỷ nguyên AI". Ảnh: Minh Quân

Phát biểu khai mạc, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An nhấn mạnh: Trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc tổ chức hội thảo chuyên đề về trí tuệ nhân tạo có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa chủ trương đưa AI trở thành động lực trọng tâm cho tăng năng suất lao động, đổi mới mô hình tăng trưởng và bảo đảm an toàn thông tin trong tiến trình chuyển đổi số.

Ông Võ Trọng Phú - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Minh Quân

Hội thảo gồm 4 chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào nâng cao năng suất, bảo mật dữ liệu và khai thác hiệu quả trí tuệ nhân tạo trong quản lý, sản xuất, giáo dục và kinh doanh.

Đại diện Lenovo Việt Nam chia sẻ chiến lược “AI cho mọi người”, giới thiệu hệ sinh thái hơn 165 giải pháp AI sẵn sàng ứng dụng cho doanh nghiệp và cơ quan công quyền, từ điện toán biên đến điện toán đám mây, hướng tới mô hình chuyển đổi thông minh, an toàn và bền vững. Đại diện Intel Việt Nam trình bày những cải tiến nổi bật của bộ xử lý Intel Xeon 6 và nền tảng Intel vPro, mang đến hiệu suất vượt trội, khả năng bảo mật cấp chip và quản trị tập trung, hướng tới mô hình AI PC – máy tính cá nhân tích hợp bộ xử lý NPU thông minh, giúp tăng hiệu quả làm việc và tiết kiệm năng lượng.

Đại diện Lenovo Việt Nam trình bày chuyên đề “AI cho mọi người”. Ảnh: Minh Quân

Tiếp đó, chuyên gia Microsoft Việt Nam giới thiệu chủ đề “Dẫn đầu kỷ nguyên với Trí tuệ nhân tạo – Microsoft Copilot”, phân tích cách Copilot hỗ trợ người dùng sáng tạo nội dung, tự động hóa quy trình và nâng cao hiệu suất làm việc trong môi trường số. Cùng với đó, Tổ chức Giáo dục InterEdu trình bày chuyên đề “Tăng cường kỹ năng AI trên nền tảng ứng dụng Microsoft”, tập trung vào việc khai thác hệ sinh thái Microsoft 365 Copilot trong giáo dục và đào tạo, giúp học tập cá nhân hóa, tối ưu công tác quản lý, đồng thời bảo đảm tiêu chuẩn “AI có trách nhiệm” với các nguyên tắc công bằng, bao trùm, an toàn, minh bạch và trách nhiệm.

Toàn cảnh Hội thảo "Nâng cao năng suất và bảo mật trong kỷ nguyên AI". Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh các nội dung chia sẻ chuyên sâu, hội thảo còn là diễn đàn kết nối, giúp các doanh nghiệp, trường học và cơ quan quản lý tại Nghệ An tiếp cận thực tiễn ứng dụng AI, xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp, bảo đảm an toàn dữ liệu và nâng cao năng suất lao động, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số của tỉnh.