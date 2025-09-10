Kinh tế 20 dự án lọt vào Chung kết cuộc thi Techfest Nghệ An Open 2025 Sau hơn 6 tháng phát động, Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2025” đã chọn được 20 dự án xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Nhiều ý tưởng nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, thương mại điện tử, sản phẩm OCOP... thể hiện sức sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của người trẻ Nghệ An trong kỷ nguyên công nghệ số.

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2025 thu hút đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, sinh viên, thanh niên và người dân tham gia. Ảnh: T.P

Sáng 9/10, tại Trường Đại học Nghệ An, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai mạc "Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2025" (Techfest Nghệ An Open 2025) và vòng Chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2025”.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia (1/10), Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) và hướng tới kỷ niệm 66 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An (25/10/1959 – 25/10/2025).

Với chủ đề “Khát vọng Sông Lam – vì một Việt Nam vươn mình”, Techfest Nghệ An Open 2025 là diễn đàn kết nối, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp, sinh viên, thanh niên và người dân, góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại sự kiện. Ảnh: T.P

Sau hơn 6 tháng phát động, cuộc thi thu hút hơn 130 hồ sơ dự thi từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Trải qua vòng sơ khảo và đào tạo chuyên sâu, 20 dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng chung kết. Các đội thi sẽ thuyết trình trực tiếp trước Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nhân, đại diện quỹ đầu tư và cơ quan quản lý.

Nhiều ý tưởng nổi bật được trình bày tại vòng chung kết năm nay như: Bộ điều khiển ứng dụng IoT cho kho đông lạnh, Son môi Dragon Organic từ thanh long đỏ, Vòng tay thông minh chống đuối nước, Ruốc lươn xứ Nghệ - đặc sản truyền thống tiện lợi, Nền tảng Chatbot RAG-UNI hỗ trợ giáo dục và doanh nghiệp, hay Sàn thương mại điện tử ocopai.vn... Các sản phẩm đều thể hiện sự sáng tạo, tính ứng dụng cao, hướng đến giải quyết những vấn đề thực tiễn trong sản xuất và đời sống.

Đồng chí Nguyễn Quý Linh – Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An phát biểu khai mạc. Ảnh: T.P

Ban giám khảo đánh giá các dự án theo 9 tiêu chí, trong đó có mức độ sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề thực tế, tiềm năng thị trường, lợi thế cạnh tranh, kế hoạch kinh doanh, đội ngũ nhân sự, tầm nhìn công nghệ và khả năng thuyết trình. Ngoài ra, tiêu chí “Khát vọng Sông Lam” được xem là điểm cộng đặc biệt dành cho những dự án thể hiện tinh thần đổi mới, ý chí vươn lên của người trẻ xứ Nghệ.

Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm 10 giải chính, trong đó có 1 giải Nhất trị giá 40 triệu đồng, 2 giải Nhì (32 triệu đồng), 3 giải Ba (24 triệu đồng) và 4 giải Khuyến khích (8 triệu đồng). Đặc biệt, Top 3 dự án xuất sắc nhất sẽ được đề nghị đầu tư lên tới 40.000 USD từ Quỹ đầu tư VSV - Nghệ An và được giới thiệu tham gia Techfest Việt Nam 2025 do Bộ KH&CN tổ chức.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Quý Linh – Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An nhấn mạnh: “Techfest Nghệ An không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn là môi trường thực tiễn để các ý tưởng khởi nghiệp được ươm mầm, phát triển, tiến tới thương mại hóa. Qua đó, khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến của người trẻ Nghệ An trong kỷ nguyên công nghệ số. Hiện Nghệ An đang tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư hạ tầng, thúc đẩy hợp tác quốc tế và chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Bắc Trung Bộ vào năm 2030”.

Phần thi thuyết trình dự án "Bộ điều khiển ứng dụng IoT cho kho đông lạnh". Ảnh: T.P

Cùng với vòng thi chung kết, Techfest Nghệ An Open 2025 còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa: trưng bày sản phẩm khoa học – công nghệ tiêu biểu; trình diễn giải pháp chuyển đổi số; hội thảo chuyên đề về bảo mật và trí tuệ nhân tạo; diễn đàn hoàn thiện chính sách thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ.

Sự kiện quy tụ hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nhân, giảng viên và sinh viên, tạo nên không khí sôi nổi, truyền cảm hứng mạnh mẽ về khát vọng sáng tạo và tinh thần dấn thân khởi nghiệp.

Dự án Craftverse do nhóm học sinh, sinh viên trẻ phát triển, ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR/AR) để tái hiện không gian làng nghề, kết nối tinh hoa thủ công mỹ nghệ Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ảnh: T.P

Với phương châm “Đột phá – Tiến vượt”, Techfest Nghệ An Open 2025 được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế của Nghệ An như một điểm sáng trong bản đồ khởi nghiệp quốc gia – nơi những ý tưởng táo bạo được chắp cánh, nơi tinh thần “Sông Lam” không ngừng lan tỏa và bừng sáng trên hành trình đổi mới sáng tạo.