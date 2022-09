(Baonghean.vn) - Chiều ngày 19/9, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc, với sự tham dự của đại diện chính quyền thành phố và 100 đại biểu đến từ hơn 60 doanh nghiệp thành phố Gwangju.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các đồng chí lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, đồng chí Bùi Đình Long đã trình bày tổng quan về tình hình hợp tác giữa Nghệ An và Hàn Quốc; Thông tin tới các đại biểu về mối quan hệ hợp tác giữa chính quyền tỉnh Nghệ An và thành phố Gwangju. Tỉnh Nghệ An mong muốn được lắng nghe và sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp thành phố Gwangju.

Thông qua các thông tin tại hội thảo, các đại biểu đã có được cái nhìn toàn diện hơn về môi trường và chính sách đầu tư tại tỉnh Nghệ An, được nghe giới thiệu về các KCN lớn tại tỉnh Nghệ An như: WHA, Hoàng Thịnh Đạt...

Các doanh nghiệp quan tâm đến chi phí đầu tư, giá nhân công, giá thuê đất trong và ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp và đặc biệt là những chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh.

Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Bùi Đình Long cảm ơn sự tham dự của các doanh nghiệp và khẳng định tỉnh Nghệ An luôn đề cao vị trí, vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, thay đổi tư duy từ quản lý doanh nghiệp sang hỗ trợ, phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp, luôn nỗ lực thực hiện giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương luôn thống nhất nhận thức, quan điểm trong việc xử lý đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư; luôn lấy sự hài lòng và thành công của các nhà đầu tư là thước đo, là thành quả phát triển của tỉnh, cơ quan, địa phương. Trong những năm qua, chính quyền tỉnh Nghệ An đã hết sức nỗ lực cải cách thủ tục hành chính để môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện, đổi mới và có hiệu quả thiết thực. Với phương châm đó, tỉnh Nghệ An luôn hoan nghênh, chào đón và đồng hành cùng các nhà đầu tư Hàn Quốc nói chung, thành phố Gwangju nói riêng đến với Nghệ An cùng hợp tác, phát triển.

Thay mặt tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long trân trọng cám ơn chính quyền thành phố Gwangju, các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hàn Quốc, các cơ quan thông tấn, báo chí đã dành thời gian tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Hàn Quốc vào tỉnh Nghệ An.

Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc, giữa Nghệ An và Gwangju, đồng chí Bùi Đình Long mong muốn được đón tiếp các nhà đầu tư thành phố Gwangju đến thăm và khảo sát đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Trước đó, sáng ngày 19/9, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi làm việc với Ngài Kang Gi Jung - Thị trưởng thành phố Gwangju và Ngài Mun Young Hun -Phó Thị trưởng thành phố Gwangju.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long nhấn mạnh rằng chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác với các đối tác, địa phương của Hàn Quốc. Được biết thành phố Gwangju là một thành phố xinh đẹp và năng động. Thành phố đang xây dựng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lấy công nghệ A.I là cốt lõi, đồng thời đang hướng tới là trung tâm văn hóa của châu Á. Vì vậy, tỉnh Nghệ An đã tổ chức đoàn công tác sang thăm và làm việc để tìm hiểu rõ hơn về Gwangju và xem xét khả năng thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố Gwangju.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Đình Long đã điểm qua một số hoạt động hai bên đã thảo luận để triển khai như: ký thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Quốc gia Chonam; Đại học Y khoa Vinh và tổ chức Cross Cooperative về hợp tác đào tạo kỹ thuật viên nha khoa; tổ chức Đoàn famtrip tới tỉnh Nghệ An để khảo sát du lịch, đặc biệt là du lịch golf để xây dựng các chương trình tour, tuyến phù hợp nhằm thu hút khách du lịch từ thành phố Gwangju nói riêng và Hàn Quốc nói chung đến Nghệ An; tổ chức giải thể thao esport tại thành phố Vinh. Đồng chí Bùi Đình Long cũng cảm ơn ngài Thị trưởng và chính quyền thành phố Gwangju đã hỗ trợ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào chiều ngày 19/9/2022.

Ngài Thị trưởng thành phố Gwangju cho biết, trong tháng 10/2022, thành phố Gwangju sẽ cử ngài Phó Thị trưởng tới thăm tỉnh Nghệ An và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Đi cùng đoàn sẽ có các doanh nghiệp thành phố Gwangju, trong đó có Tập đoàn Y-Mart, với hơn 100 chi nhánh tại Hàn Quốc, sẽ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư siêu thị Y-Mart tại Nghệ An cũng như nhập các sản phẩm thương mại Nghệ An cung cấp cho chuỗi siêu thị Y-Mart tại Hàn Quốc; thành phố Gwangju sẽ hỗ trợ hoạt động trao đổi công chức giữa hai bên nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn kết giữa hai bên.

Cũng trong sáng 19/9, Đoàn công tác cũng đã làm việc với ngài Jeong Mu Chang - Chủ tịch Hội đồng thành phố Gwangju. Thay mặt cho Đoàn công tác, đồng chí Bùi Đình Long đã giới thiệu tới các đại biểu của Hội đồng thành phố Gwangju về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và các kỳ họp của của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, đề xuất ngài Chủ tịch Hội đồng quan tâm ủng hộ và thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa chính quyền hai bên trong thời gian tới. Ngài Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao tiềm năng thế mạnh của tỉnh Nghệ An, cơ hội hợp tác giữa hai bên và đồng tình với những dự định mà chính quyền hai bên sẽ triển khai trong thời gian tới.