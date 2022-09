Nghệ An: Tổ chức khoá bồi dưỡng kỹ năng viết về xây dựng Đảng

(Baonghean.vn) - Chiều 8/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Nghệ An phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam khai giảng lớp tập huấn chuyên đề “Xây dựng Đảng” năm 2022.

Dự khai mạc lớp học có các đồng chí: Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An; Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An; Ngô Đức Kiên - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, cùng gần 50 học viên đến từ các cơ quan báo chí, các đơn vị hoạt động tuyên truyền trên địa bàn Nghệ An.

Trong thời gian gần 2 ngày, các học viên được giảng viên Nguyễn Văn Bắc – phóng viên cao cấp Báo Nhân Dân truyền đạt các nội dung liên quan kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng, tổng quan một số vấn đề trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các học viên cũng được quán triệt một số văn bản về công tác xây dựng Đảng như: Kết luận số 21 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định số 32 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh, mở rộng phạm vi đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 67 ngày 2/6/2022 về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Kết luận số 12 ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị 04 của Ban Bí thư ngày 2/6/2021 về thu hồi tài sản do tham nhũng mà có; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận 01 của Bộ Chính trị; Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền...

Đặc biệt, học viên được truyền đạt về nội dung, đối tượng viết về xây dựng Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng; cách chọn đề tài viết về xây dựng Đảng; một số gợi mở viết bài tham gia giải Búa liềm vàng; những điểm mới của Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022. Qua đó, học viên có thêm kiến thức và kỹ năng trong viết tin, bài về xây dựng Đảng.

Trong quá trình bồi dưỡng, giảng viên cũng cùng học viên trao đổi, giải đáp những vấn đề về yêu cầu mới trong công tác xây dựng Đảng và viết về xây dựng Đảng trước những thách thức trong thời kỳ bùng nổ, cạnh tranh thông tin hiện nay.