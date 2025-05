Nghệ An tổ chức lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013

Sáng 16/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Các đồng chí: Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Trương Thiết Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.