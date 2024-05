Nghệ An tổ chức phiên giải trình về công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên giải trình chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề trong tỉnh từ năm 2021 đến nay.

Các đồng chí: Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Chu Đức Thái - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hoá và Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình.

Tham dự phiên giải trình có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các một số sở, ngành và cấp huyện.

Trước khi tổ chức giải trình việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động: Thường trực HĐND tỉnh đã dành thời gian nghe đánh giá kết quả thực hiện các Thông báo kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay.

Bên cạnh đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành và các địa phương trong thực hiện các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh ở các phiên giải trình trước liên quan đến 5 nội dung; các thành viên dự họp tiếp tục nêu một số vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc.

Chẳng hạn, công tác thu hồi đất từ 11 nông, lâm trường bàn giao về cho địa phương để giao cho người dân còn vướng mắc, nhất là những diện tích có tài sản trên đất chưa được quy định cụ thể thời gian phải xử lý để có cơ sở thực hiện. Hay việc giải ngân nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia. Như tỷ lệ giải ngân hỗ trợ chuyển đổi nghề mới chỉ đạt 15,87 % so với kế hoạch vốn; trong khi đó, nguồn vốn được cấp cho 10 huyện, nhưng hiện nay chỉ mới có 4 huyện.

Việc sắp xếp, xử lý tài sản công sau sáp nhập tại một số địa phương còn lúng túng, bị động; mặt khác, thẩm quyền phê duyệt sắp xếp của tỉnh đang còn 140 cơ sở chưa được phê duyệt… Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tồn đọng chưa đạt kế hoạch do UBND tỉnh đề ra.

Tổ chức giải trình việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, chất vấn từ các thành viên Thường trực HĐND tỉnh và giải trình của các sở, ngành liên quan, cho thấy hoạt động đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn những vấn đề cần quan tâm hơn.

Toàn tỉnh hiện có 6 khu công nghiệp, 22 cụm công nghiệp với 395 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và 189 làng nghề. Các cơ sở, doanh nghiệp đã giải quyết việc làm cho hơn 8,6 vạn lao động và đóng góp ngân sách hơn 4.600 tỷ đồng/năm.

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đoàn Hồng Vũ báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh và trực tiếp giải trình một số vấn đề Thường trực HĐND tỉnh đặt ra. Ảnh: Mai Hoa

Từ năm 2021 đến nay, nhờ sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò giám sát của nhân dân, công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đảm bảo môi trường an toàn lao động và sức khoẻ cho người lao động vẫn đang còn nhiều tồn tại và có nhiều lỗ hổng. Việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của các cơ sở, doanh nghiệp chưa cao, cùng với ý thức chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ sức khoẻ cho chính mình của người lao động còn hạn chế.

Phó trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Lục Thị Liên đề nghị UBND tỉnh làm rõ công tác quản lý việc thực hiện báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Thông tư 07 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, trách nhiệm quản lý nhà nước các sở, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, vừa ít số lượng doanh nghiệp được kiểm tra; chất lượng kiểm tra, giám sát chưa cao, phát hiện chậm những doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng về an toàn, vệ sinh lao động và việc xử lý chậm, điển hình vi phạm tại Công ty TNHH Châu Tiến.

Từ những hạn chế đó, dẫn đến tai nạn lao động vẫn còn xảy ra khá nhiều, làm nhiều người lao động bị thương vong, nhiều người lao động bị bệnh nghề nghiệp gây ảnh hưởng suy giảm sức khỏe, tính mạng của người lao động.