Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 5/2024 (Baonghean.vn) - Chiều 27/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2024. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

THẢO LUẬN NỘI DUNG CHUẨN BỊ 2 KỲ HỌP HĐND TỈNH

Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến chuẩn bị Kỳ họp thứ 20 (Kỳ họp chuyên đề), dự kiến diễn ra vào tháng 6 và kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, dự kiến diễn ra vào tháng 7/2024 của HĐND tỉnh.

Đồng chí Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh trình bày các nội dung xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã trình Thường trực HĐND tỉnh danh mục, tiến độ thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh.

Đồng thời, thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, để chuẩn bị cho nội dung chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2024, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổng hợp nội dung các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đề xuất; tham mưu lựa chọn và xin ý kiến đại biểu HĐND tỉnh về các lĩnh vực trọng tâm dự kiến sẽ được đưa ra chất vấn tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh.

Đồng chí Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Thường trực lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan, qua đó “chốt” số lượng dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh; thống nhất quan điểm về lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Tiếp thu ý kiến của các Ban HĐND tỉnh trong quá trình thẩm tra, UBND tỉnh sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 20.

CHUẨN BỊ TỐT CÁC NỘI DUNG THEO TINH THẦN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ

Kết luận nội dung này, đối với các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh dự kiến được tổ chức vào sáng 7/6, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý thống nhất với ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình 18 dự thảo nghị quyết, giảm 1 dự thảo nghị quyết so với dự kiến ban đầu do hồ sơ dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 chưa hoàn thiện nên không đưa vào kỳ họp này.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với tổ chức kỳ họp thường lệ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý tiếp tục nhấn mạnh lại tinh thần đổi mới tổ chức kỳ họp đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất vào phiên họp thường kỳ tháng 4/2024.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu HĐND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát, thực hiện tốt các công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, phòng họp, kịch bản, nội dung;… Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp trong thời gian tới.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất lựa chọn 2 nội dung cốt lõi như đa số ý kiến đại biểu HĐND tỉnh lựa chọn qua lấy ý kiến.

Nội dung thứ nhất thuộc lĩnh vực Nội vụ liên quan đến vấn đề sáp nhập huyện, xã và giải quyết cán bộ công chức dôi dư sau sáp nhập địa giới hành chính.

Nội dung thứ hai thuộc lĩnh vực Công Thương liên quan đến công tác quản lý của Nhà nước về an toàn thực phẩm; phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh hàng hoá nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ; quy hoạch, chuyển đổi mô hình, đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, với quan điểm đổi mới phương thức, nội dung tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tư duy tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn là không đóng khung lĩnh vực được chất vấn.

Các nội dung thuộc lĩnh vực Nội vụ và Công Thương nói trên chỉ là hai nội dung nòng cốt, tập trung chất vấn tại kỳ họp; ngoài ra, các đại biểu HĐND tỉnh vẫn có thể chất vấn các lĩnh vực khác và lãnh đạo các sở, ngành, UBND tỉnh dự họp sẽ trả lời các nội dung mà đại biểu chất vấn.

Chủ tọa kỳ họp sẽ điều hành linh hoạt, hài hòa theo tinh thần đổi mới, không đóng khung nội dung chất vấn như đã nêu trên.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại phiên làm việc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An lưu ý, UBND tỉnh và các ban HĐND tỉnh quan tâm, chủ động rà soát khi có các văn bản mới của cấp Trung ương để nếu tinh thần văn bản mới đó có điều chỉnh, sửa đổi thì ở cấp tỉnh lập tức tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh kịp thời.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 5; bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 6 năm 2024...