Nghệ An tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch Covid-19 để ứng phó tốt hơn với những vấn đề mới, phức tạp về y tế cộng đồng

Chiều 26/2, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2023 trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Dự hội nghị có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

ĐÚC RÚT KINH NGHIỆM ĐỂ ỨNG PHÓ TỐT HƠN VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI, KHẨN CẤP, PHỨC TẠP VỀ DỊCH BỆNH

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Ngày 31/1/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố dịch Covid-19 là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long phát biểu khai mạc. Ảnh: Thành Duy

Tỉnh Nghệ An đã an toàn vượt qua 3 làn sóng dịch đầu tiên, đến làn sóng lần thứ 4, Nghệ An là 1 trong 5 tỉnh cuối cùng của cả nước ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng vào ngày 6/5/2021 tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Từ trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên trong nước, Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng đã trải qua hơn 3 năm chiến đấu với 4 làn sóng dịch bùng phát theo các cấp độ tăng dần mức báo động, nguy hiểm, diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, các biến thể liên tục biến đổi và gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng, tác động sâu sắc đến nhiều mặt về sức khỏe, đời sống người dân, sự phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu và quốc gia cũng như tỉnh nhà.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trước yêu cầu cấp bách để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, thậm chí sự sống của Nhân dân; đồng thời phải đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và phát triển kinh tế, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Quốc gia, Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã rất khẩn trương, kịp thời, tập trung cao độ, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Lê Văn Ngọc phát biểu tham luận. Ảnh: Thành Duy

Với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và quán triệt cao phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo sức khỏe và bảo vệ tính mạng người dân là trên hết theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ; cùng sự vào cuộc tích cực, tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp cùng toàn thể người dân, Nghệ An đã từng bước ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19; góp phần quan trọng và tạo điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát biểu tham luận. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long - Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để nhìn lại, đánh giá một cách khách quan nhất, toàn diện nhất, đầy đủ nhất những kết quả, thành tích đã đạt được; những tồn tại, hạn chế; xác định nguyên nhân cả thành công và hạn chế; nhất là đúc rút những bài học kinh nghiệm sâu sắc, quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, để từ đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ ứng phó với những vấn đề mới, khẩn cấp, phức tạp về y tế công cộng, cộng đồng, những vấn đề bất trắc trong xã hội có thể nảy sinh trong tương lai; đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo có hiệu quả vào các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện; Trung tâm chỉ huy cấp tỉnh, huyện, xã (100%). Toàn tỉnh đã tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe cho hơn 1,2 triệu lượt người. Ước tính ngành Y tế thực hiện trên 2 triệu lượt xét nghiệm test nhanh, khoảng 800 nghìn lượt xét nghiệm RT-PCR. Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận trên 500 nghìn người mắc Covid -19; tuy nhiên đến nay số ca điều trị khỏi đã đạt 99,9%, số bệnh nhân còn lại tự theo dõi sức khỏe tại nhà; 188 trường hợp tử vong do Covid -19, chiếm 0,03%, tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ chung của toàn quốc (0,37%). Ngành Y tế tỉnh đã tổ chức thành công chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid -19 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay; theo đó thực hiện tiêm hơn 8,3 triệu liều vắc xin, các mũi tiêm cơ bản đạt 100%; mũi 2, mũi 3 cho trẻ em cao hơn bình quân chung cả nước. Để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngân sách bố trí trên 1.800 tỷ đồng; từ các doanh nghiệp, người dân là trên 1.300 tỷ đồng và rất nhiều hiện vật không quy đổi thành tiền. Đồng thời, tổng các nguồn lực xã hội được huy động bằng tiền, vật chất quy đổi thành tiền từ các tổ chức, cá nhân trong cả nước là hơn 1,3 ngàn tỷ đồng và nhiều hiện vật không quy đổi bằng tiền; huy động hỗ trợ, quyên góp ủng hộ đồng bào ở các vùng dịch (Nhân dân Nghệ An quyên góp, ủng hộ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 292,56 tấn hàng (trị giá 6,72 tỷ đồng) và hơn 4,5 tỷ đồng tiền mặt).

NÂNG CAO NĂNG LỰC, KHẢ NĂNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ Y TẾ

Phát biểu tại hội nghị, sau khi phân tích, đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh trong hơn 3 năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh những bài học sâu sắc, vẫn còn nguyên tính thời sự đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tổng kết tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đó là thống nhất, thông suốt từ trên xuống dưới; chủ động, quyết liệt, kịp thời, toàn diện, linh hoạt; và bài học rất quan trọng là dựa vào sức dân, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau.

Do đó, mặc dù dịch bệnh nguy hiểm, diễn biến phức tạp, song Nghệ An là một trong những địa phương đã thực hiện tốt phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19”, chuyển trạng thái nhanh.

Chính vì vậy, sau làn sóng dịch trong 2 năm (2022, 2023), tỉnh Nghệ An có kết quả rất tốt về phục hồi kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác an sinh - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, nhìn lại quá trình thực hiện công tác phòng, chống đại dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ trăn trở khi đi qua đại dịch Covid-19 cho thấy, hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; khả năng, năng lực thu dung và điều trị bệnh còn bất cập; đồng thời cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh bởi thay đổi bất thường môi trường tự nhiên toàn cầu ngày càng rõ.

Từ phân tích trên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu những nội dung còn tồn đọng, vướng mắc của công tác phòng, chống dịch Covid-19 cần phải tập trung nghiên cứu và có giải pháp xử lý như về chính sách, kinh phí…

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đặc biệt, với phương châm “từ sớm, từ xa, phòng bệnh hơn chữa bệnh”, UBND tỉnh, ngành Y tế cần nghiên cứu tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách để từng bước đầu tư mạng lưới y tế dự phòng, y tế cơ sở; nâng cao năng lực và khả năng cung cấp các dịch vụ y tế và dự phòng.

Đi liền với đó là quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế, nhất là tại các trạm y tế xã, y tế thôn, bản, cũng như tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đội ngũ ngành Y tế đáp ứng được yêu cầu công việc khi có tình huống xảy ra.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng thời nhấn mạnh cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu lớn của ngành Y tế Nghệ An đã được Bộ Chính trị chỉ rõ trong Nghị quyết số 39 -NQ/TW 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; trong đó có mục tiêu xây dựng TP. Vinh thành trung tâm y tế khu vực Bắc Trung Bộ và một số bệnh viện nâng hạng thành bệnh viện đặc biệt và tuyến cuối;… Mặt khác, cần nghiên cứu để có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực sản xuất thuốc trên địa bàn tỉnh cũng như trồng dược liệu ở khu vực miền Tây Nghệ An.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị phải nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.

Sau tổng kết ở cấp tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành, các cấp tiến hành tổng kết, đánh giá, thực hiện công tác thi đua khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tiếp thu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá rất cao các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, ban chỉ đạo, trung tâm chỉ huy, thành viên ban chỉ đạo các cấp; đặc biệt là lực lượng tuyến đầu như: nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, biên phòng; cán bộ trong hệ thống chính trị đã có đóng góp rất tích cực, rất quan trọng để có kết quả trên.

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy gửi tới cán bộ, nhân viên ngành Y tế nhiều niềm vui, mạnh khỏe, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Duy

Tại hội nghị, 9 tập thể và 10 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 07 -CT/TU, ngày 7/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 44 tập thể. Ảnh: Thành Duy

Tập thể Phòng Văn xã, Báo Nghệ An vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

44 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2023 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 56 cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 38 tập thể và 61 cá nhân đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 -2023.