Xã hội Nghệ An tổng kết hoạt động Tháng Công nhân năm 2025 Sáng 24/6, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; cùng đại diện các Ban Xây dựng Đảng và cán bộ công đoàn chuyên trách toàn hệ thống.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Trong 20 chỉ tiêu được Tổng Liên đoàn Lao động giao, sau 6 tháng đầu năm 2025, Công đoàn Nghệ An có 5 chỉ tiêu vượt, 5 chỉ tiêu hoàn thành 100%, 4 chỉ tiêu gần đạt và 6 chỉ tiêu đang tiếp tục triển khai.

Công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động đạt được nhiều kết quả khả quan. Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp tổ chức 2 chương trình “Tết Sum vầy” quy mô lớn, có sức lan tỏa với nhiều nội dung quan trọng; Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức hơn 20 chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với 70.000 đoàn viên tham gia; Chi gần 40 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 40.000 đoàn viên, công nhân, lao động; 95 công nhân, lao động tiêu biểu là đảng viên được biểu dương; 265 doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho người lao động; 27 nhà "Mái ấm Công đoàn" đã được xây mới, với tổng số tiền 1,35 tỷ đồng…

Trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tháng Công nhân năm 2025. Ảnh: Diệp Thanh

Tháng Công nhân năm 2025 được triển khai với chủ đề “Giai cấp công nhân Việt Nam: Tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”, hướng về cơ sở, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Kết quả, 358 công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức hoạt động hưởng ứng, vượt 145% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động giao.

Một số hoạt động nổi bật trong Tháng Công nhân là Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2025 với màn đồng diễn dân vũ ấn tượng của 1.000 công nhân; hơn 50.000 đoàn viên tham gia hoạt động chào cờ, hát Quốc ca tại doanh nghiệp; "Ngày hội sức khỏe công nhân" khám sức khỏe, tư vấn y tế miễn phí cho hơn 400 công nhân; Diễn đàn "Lao động sáng tạo" với chủ đề “Vững niềm tin - Kiến tạo tương lai” đã công bố Giải thưởng “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác” và phát động phong trào “Bình dân học vụ số”… Trong Tháng Công nhân, có 8 công đoàn cơ sở được thành lập mới, hơn 8.350 đoàn viên được kết nạp mới, hơn 800 đoàn viên, công nhân được biểu dương, tôn vinh.

Thực hiện nghi thức công bố Giải thưởng “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác” trong Tháng Công nhân năm 2025. Ảnh: Diệp Thanh

Bên cạnh những kết quả đạt được, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế để khắc phục và lập kế hoạch nhiệm vụ trong tâm trong 6 tháng cuối năm. Nhiều tham luận, ý kiến tâm huyết được chia sẻ tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ ghi nhận những kết quả tích cực của các cấp Công đoàn Nghệ An trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị cán bộ công đoàn tiếp tục phát huy kết quả tốt đẹp đó trong cuộc cách mạng tinh gọn, nỗ lực chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới...

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Ghi nhận những nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong thời gian qua, hội nghị đã tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An cho Ban Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh; Tặng Cờ thi đua Liên đoàn Lao động tỉnh cho 8 tập thể; Tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Công nhân năm 2025.

Cũng nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định kết thúc hoạt động Công đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh, Công đoàn Ủy ban nhân dân tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An và Quyết định kết thúc hoạt động của 20 Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, kể từ ngày 1/7/2025.

Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An cho Ban Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: Diệp Thanh

Tặng Cờ thi đua Liên đoàn Lao động tỉnh cho 8 tập thể. Ảnh: Diệp Thanh

Kết luận hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám đánh giá, 6 tháng đầu năm có nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ công đoàn các cấp tiếp tục giữ vững tinh thần, đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh hy vọng, với tinh thần tinh gọn là tinh nhuệ, đội ngũ cán bộ Công đoàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, khẳng định vị thế Công đoàn trong thời gian tới. Trong 6 tháng cuối năm, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, tư tưởng trong cuộc cách mạng tinh gọn, sớm hình thành bộ máy cấp xã, phường để đi vào hoạt động kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục xây dựng cán bộ hướng tinh nhuệ, chuyên môn hóa, thực sự là cán bộ của đoàn viên, người lao động; Tiếp tục chức năng chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Tặng hoa tri ân cho đội ngũ cán bộ Công đoàn về hưu và chuyển công tác sau sắp xếp tinh gọn. Ảnh: Diệp Thanh

Bên cạnh đó, tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở với phương châm ở đâu có doanh nghiệp thì ở đó có Công đoàn; Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, đổi mới phương thức hoạt động, trong đó, chủ động phối hợp với chính quyền và sở, ban, ngành liên quan và chú trọng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động.