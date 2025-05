Thời sự Nghệ An trao giải 69 tác phẩm, công trình quảng bá về học tập và làm theo Bác Sáng 19/5, tỉnh Nghệ An trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, đợt II, giai đoạn 2021 - 2025.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ngành, địa phương và các tập thể, cá nhân được tôn vinh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Đây là hoạt động nằm trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (giai đoạn 2016 - 2025) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác; trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đợt II), giai đoạn 2021-2025 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức vào sáng 19/5.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Trong 10 năm qua, hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh Nghệ An phát động thường xuyên.

Toàn tỉnh có gần 800 tác phẩm, cụm tác phẩm tham gia dự thi các giải thưởng từ cấp tỉnh đến Trung ương.

Trong đó, có 9 tác phẩm đạt giải cấp Trung ương, gồm: 1 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích và 1 công trình đạt giải thưởng quảng bá.

Ở cấp tỉnh, đã trao 09 giải Nhất, 26 giải Nhì, 38 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 02 giải thưởng quảng bá.

Các tác phẩm đoạt giải được tuyên truyền rộng rãi trên báo chí, phát hành sách, phục vụ hiệu quả cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Trong chương trình sáng 19/5, Ban tổ chức trao giải cho tác giả, nhóm tác giả của 65 tác phẩm và 4 công trình, hoạt động quảng bá.

Theo đó, lĩnh vực báo chí có 3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 11 giải Ba và 17 giải Khuyến khích.

Lĩnh vực văn học, nghệ thuật có 4 giải Nhất, 7 giải Nhì, 9 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Công trình, hoạt động quảng bá có 44 tập thể.

Các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An: Trần Quốc Khánh, Phạm Ngọc Cảnh trao giải Khuyến khích và Giải Quảng bá cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Thành Cường

Báo Nghệ An vinh dự có 8 tác giả, nhóm tác giả đạt giải bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Trong đó, nhóm tác giả: Thành Chung - Thành Cường (Báo Nghệ An) - Hải Thượng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đạt giải Nhất với tác phẩm: Phát triển bản làng, vững vàng biên giới. Nhóm tác giả: Nguyễn Tiến Đông - Ngô Quang An đạt giải Nhì với tác phẩm: Trường Sa - Kiên cường nơi đầu sóng. Nhóm tác giả Châu Lan - Quang An đạt giải Nhì với tác phẩm: Chuyện về xóm trưởng người Thổ ở Nghệ An trồng chuối xuất khẩu.

Nhóm tác giả: Đào Tuấn - Thành Cường - Lâm Tùng đạt giải Ba với tác phẩm: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - "Đem xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng".

Có 4 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải Khuyến khích gồm: Chu Thị Khánh Ly với tác phẩm: Chuyện nhà anh Phố; Mỹ Hà với tác phẩm: Tuổi 30 của người lính trẻ Biên phòng; Nguyễn Mai Hoa với tác phẩm: “Làm theo lời Bác” - Nam Đàn phát huy ý chí tự lực, tự cường xây dựng huyện kiểu mẫu; Diệp Thanh - Thanh Vân với tác phẩm: Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác.

