Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án KCN Hoàng Mai 1 tổng vốn 750 tỷ đồng

Dự lễ, về phía UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và TX. Hoàng Mai.

Về phía nhà đầu tư có các ông: Hoàng Văn Dương - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt; Đinh Quang Trung - Giám đốc Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 1.