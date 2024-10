Kinh tế Nghệ An triển khai các biện pháp phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão Yagi UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 9005/UBND-NN về việc triển khai thực hiện Công điện số 100/CĐ-TTg ngày 27/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Công điện số 100/CĐ-TTg ngày 27/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 (Yagi) và mưa lũ, để khẩn trương khôi phục và phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, góp phần kiểm soát lạm phát và khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao:

Nhiều địa phương tại Nghệ An bị ngập nặng do hoàn lưu bão vừa qua. Ảnh: Xuân Hoàng



1. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp để thúc đẩy sản xuất, duy trì tăng trưởng của ngành nông nghiệp, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, trong đó chú trọng thực hiện 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi), nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

2. Chủ tịch UBND cấp huyện, nhất là các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão, mưa lũ, sạt lở đất thời gian vừa qua:

Tập trung chỉ đạo, khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp; chủ động, tích cực huy động tối đa các nguồn lực của địa phương (ngân sách địa phương, các nguồn lực hợp pháp khác) để triển khai ngay các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp ngân sách địa phương không đủ nguồn lực hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Tập trung chỉ đạo, chủ động đẩy mạnh tổ chức sản xuất nông, lâm, thủy sản theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân triển khai kịp thời các giải pháp phục hồi sản xuất, nhất là trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi, đặc biệt là việc cung ứng các loại giống cây trồng, vật nuôi tại những vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân trong những tháng cuối năm 2024, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tổ chức theo dõi, giám sát việc cung, cầu các mặt hàng nông sản thiết yếu, giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn để chủ động có giải pháp bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ trục lợi bất chính, thao túng tăng giá đột biến, bất hợp lý, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão, mưa lũ, sạt lở đất thời gian vừa qua; chủ động rà soát lại kế hoạch sản xuất, cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, tổ chức sản xuất theo hướng linh hoạt, hiệu quả, thuận thiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, nhất là đảm bảo chuỗi cung ứng giống cây trồng, vật nuôi khắc phục hậu quả bão, lũ; kịp thời phối hợp với Sở Tài chính, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Đông năm 2024.

Rà soát lại kế hoạch, phương án sản xuất nông nghiệp, xem xét đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương không bị ảnh hưởng đợt bão, lũ vừa qua để chủ động điều tiết, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm trong thời gian tới, nhất là dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Rà soát, tổng hợp, kịp thời phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất xử lý môi trường, giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản để người dân khôi phục sản xuất.

4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện:

Chỉ đạo, tổ chức theo dõi sát tình hình, diễn biến nguồn cung, giá cả các mặt hàng nông sản, nhất là tại các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng do bão, mưa lũ; kịp thời triển khai các biện pháp điều tiết, bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, thao túng đẩy giá, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ cần thiết nhằm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở chế biến, logistic và kho bãi bị hư hại do bão, mưa lũ để bảo đảm không bị gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất do vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo đúng quy định; kiểm tra đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, căn cứ các quy định hiện hành tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ Đông năm 2024.

Hướng dẫn triển khai thực hiện theo thẩm quyền các chính sách hỗ trợ tài chính đối với các địa phương, đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão, lũ, nhất là sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; tiếp tục nghiên cứu để có chính sách miễn giảm phí, lệ phí cho các đối tượng bị thiệt hại theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Theo dõi chặt chẽ biến động giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh và trong nước. Trường hợp giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá có biến động bất thường trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan có liên quan theo thẩm quyền và quy định pháp luật chủ động, kịp thời có các biện pháp cần thiết kiểm soát giá vật tư đầu vào và hàng nông sản, không để xảy ra tăng giá đột biến.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các phương án, kịch bản tăng trưởng (trong đó có khu vực nông nghiệp) và giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An:

Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực thực hiện các phương án hỗ trợ, thực hiện cơ cấu lại thời hạn, giữ nguyên nhóm nợ; xem xét miễn, giảm lãi vay cho các khách hàng bị thiệt hại; bám sát chỉ đạo của Hội sở chính để triển khai thực hiện các chương trình tín dụng mới với lãi suất ưu đãi phù hợp, tiếp tục cho vay mới đối với khách hàng để khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão theo các quy định pháp luật hiện hành.

Chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng thương mại (tham gia cho vay Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản) trên địa bàn bám sát hướng dẫn của Hội sở chính để giải ngân hiệu quả gói tín dụng cho vay đối với, lĩnh vực lâm sản, thủy sản, đặc biệt là đối với các địa phương bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trong việc thực hiện, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện./.