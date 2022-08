Nghệ An triển khai cấp căn cước công dân cả trong dịp lễ 2/9

(Baonghean.vn) - Trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 2/9 (từ thứ Năm đến hết ngày Chủ nhật), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 21 huyện, thành, thị vẫn tiếp nhận hồ sơ làm căn cước công dân cho người dân.

Để hoàn thành tốt các nội dung “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, hoàn thành xuất sắc theo lộ trình đề ra. Đặc biệt, hiện nay Công an tỉnh đang quyết liệt triển khai đợt cao điểm cấp thẻ căn cước công dân gắn chip (từ ngày 1/8/2022 đến 30/9/2022), bảo đảm đúng chỉ đạo của Bộ Công an.

Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể đối với lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, chỉ huy Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Công an cấp xã và các cá nhân liên quan trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, huy động tối đa trang thiết bị, lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp.

Về thời gian thực hiện thu nhận căn cước công dân, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 21 huyện, thành, thị thực hiện thu nhận căn cước công dân bắt đầu từ 6 giờ 30 phút đến 24 giờ hàng ngày. Trường hợp qua 24 giờ còn công dân tại địa điểm thu nhận, các đơn vị vẫn thực hiện thu nhận căn cước công dân cho công dân. Việc thu nhận căn cước công dân được thực hiện liên tục từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần. Đồng thời, bố trí các tổ cấp căn cước công dân lưu động xuống cơ sở, đến tận nhà những người già yếu neo đơn, bệnh tật để thu nhận hồ sơ căn cước công dân.

Cũng trong dịp này, để đảm bảo tiến độ cấp căn cước công dân cho các phạm nhân được đặc xá, tha tù dịp 2/9, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã cử các Tổ công tác trực tiếp đến các Trại giam số 3 (huyện Tân Kỳ), Trại giam số 6 (huyện Thanh Chương) và Trại tạm giam (xã Nghi Kim, TP Vinh) để thu nhận dữ liệu, hồ sơ căn cước công dân.

Tất cả những trường hợp đã thu nhận hồ sơ sẽ được trao căn cước công dân đúng vào ngày làm thủ tục đặc xá tha tù trước thời hạn nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhằm đảm bảo vừa có lại quyền công dân, được pháp luật công nhận bằng thẻ căn cước công dân gắn chip, thuận lợi để sử dụng giao dịch trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Theo Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh: Sau ngày 31/12/2022, sổ hộ khẩu không còn giá trị sử dụng. Vì vậy, chỉ có thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử được tích hợp các thông tin là giấy tờ để công dân giải quyết các thủ tục hành chính. Bởi vậy, công dân đủ điều kiện được cấp căn cước công dân cần tranh thủ thời gian đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn, Công an cấp huyện để thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp nhằm đảm bảo quyền lợi của bản thân. Thời gian từ 6 giờ 30 đến 24 giờ hàng ngày (trước 30/9/2022).

Đặc biệt, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 2/9, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an 21 huyện, thành, thị vẫn tiếp nhận hồ sơ làm căn cước công dân cho người dân. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những công dân chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân, nhất là những công dân đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên về nghỉ lễ.