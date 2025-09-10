Nghệ An triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

NPV - 09/10/2025 06:42

Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đang được triển khai trên toàn quốc. Tại Nghệ An, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với mục tiêu là hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm các tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất, dùng chung tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai một cách minh bạch, hiệu quả.