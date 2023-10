Nghệ An triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, chất lượng tốt.

Ngày 11/10, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024. Việc ban hành kế hoạch nhằm triển khai thực hiện thống nhất nội dung, thời gian, quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, chất lượng tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tặng hoa cho công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Kế hoạch nêu rõ các nội dung, thời gian thực hiện, cụ thể: Nội dung sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự hoàn thành trong tháng 11/2023. Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hoàn thành trước ngày 27/12/2023 (tổ chức khám bù, khám bổ sung đến ngày 31/12/2023). Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2024 cấp tỉnh xong trước ngày 22/12/2023.

Hiệp đồng giao nhận quân cấp huyện và ngày giao nhận quân, thời gian cụ thể thông báo trong Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân cấp tỉnh. Nghiên cứu hồ sơ và chốt quân số hoàn thành trước ngày 20/01/2024. Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ hoàn thành trước ngày 05/02/2024. Tổ chức lễ giao, nhận quân dự kiến từ ngày 25/02/2024 đến ngày 28/02/2024. Nội dung tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2024 các cấp hoàn thành trong tháng 3/2024.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao rõ trách nhiệm thực hiện những nội dung nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đúng, đủ quy trình tuyển quân; bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương phối hợp chặt chẽ, thống nhất nội dung trong tham mưu, thực hiện tuyển quân theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện quy trình tuyển quân; có các phương án phòng, chống dịch bệnh, thiên tai./.