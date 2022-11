Nghệ An: Triệt phá đường dây đánh bạc lô đề với số tiền hơn 800 triệu đồng/ngày

Thứ tư, ngày 16/11/2022 - 16:36

(Baonghean.vn) - Tại Nghệ An, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề quy mô lớn, bắt giữ 10 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc hơn 800 triệu đồng/ngày.

Bình Minh - Văn Hậu