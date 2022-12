Nghệ An trồng rừng nguyên liệu vượt kế hoạch đề ra

(Baonghean.vn) - Ở trận chung kết hạng cân 57kg, nữ võ sĩ Nghệ An đã giành chiến thắng trước đối thủ thuộc đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tối 10/12, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận Tân Bình vừa phối hợp Công an tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Dương triệt phá đường dây trộm cắp tài sản xảy ra tại kho hàng S.C (quận Tân Bình), bắt giữ 5 đối tượng…