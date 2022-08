Nghệ An tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia, điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022

(Baonghean.vn) - U15 Sông Lam Nghệ An vừa giành chức Vô địch giải Bóng đá U15 Quốc gia 2022, với thành tích toàn thắng. Đây cũng là lần thứ 4 đội bóng xứ Nghệ đoạt cúp Vàng, san bằng kỷ lục mà PVF lập được trước đó. Nhân dịp này, tỉnh Nghệ An trao thưởng 300 triệu đồng cho nhà Vô địch U15 Sông Lam Nghệ An.