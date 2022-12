Nghệ An: UBND huyện chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách giáo viên ngoài công lập được nhận hỗ trợ Covid-19

Trước đó, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/2022/QĐ – TTg ngày 29/11/2022 về hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid -19, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai Quyết định.

Trong đó, giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các Sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nội dung hỗ trợ cho các đối tượng theo yêu cầu và các nội dung liên quan.

Để sớm triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn và đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) tổ chức tuyên truyền, phổ biến để cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hiểu rõ đối tượng, điều kiện được hưởng, mức hỗ trợ, trình tự thủ tục và thời gian thực hiện theo Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo văn bản này, Sở yêu cầu UBND các huyện cần tổng hợp đối tượng và nhu cầu kinh phí chi trả cho các đối tượng được thụ hưởng. UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về danh sách đối tượng được thụ hưởng và kinh phí hỗ trợ, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 08/01/2023, trên cơ sở đó Sở trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định,

Trong quá trình thực hiện cần đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, không gây phiền hà cho đối tượng thụ hưởng chính sách. Nếu quá thời gian quy định trên huyện nào không cung cấp đầy đủ hồ sơ xem như không có nhu cầu kinh phí và huyện đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Quyết định 24/2022/QĐ-TTg quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập; trường mẫu giáo, mầm non SOS; trường tiểu học tư thục, trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục trong đó có cấp tiểu học, cấp tiểu học Trường Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được hưởng chính sách khi bảo đảm các điều kiện sau: Là người đang làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do không tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau: Hỗ trợ một lần mức 3.700.000 đồng/người áp dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại khoản 12, Mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP. Hỗ trợ một lần mức 2.200.000 đồng/người áp dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12, Mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Toàn tỉnh Nghệ An có 60 trường mầm non ngoài công lập và 285 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Trước quyết định 24, hơn 1000 giáo viên trường mầm non ngoài công lập đã được hưởng các chế độ hỗ trợ khác của nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn khoảng 1700 giáo viên chưa được nhận hỗ trợ với nhiều lý do khác nhau.

Trong số này có 594 giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục, có 556 người chưa được nhận hỗ trợ do hồ sơ chưa đủ điều kiện và 625 người là do chưa được tham gia bảo hiểm.