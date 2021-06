Nghệ An ủng hộ trên 6,8 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19 ​

Ngày 4/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp tục tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng chống, dịch Covid -19 của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Nghệ An ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương

Trong đó Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam ủng hộ 1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Gold biển Cửa Lò ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty Điện lực Nghệ An ủng hộ 100 triệu đồng; Ngành Công Thương Nghệ An ủng hộ 90 triệu đồng; Văn phòng UBND tỉnh ủng hộ 40 triệu đồng; Đài PT-TH Nghệ An ủng hộ 41 triệu đồng; Cục Hải quan Nghệ An ủng hộ 30 triệu đồng; Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh ủng hộ 22 triệu đồng.