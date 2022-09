Nghệ An xử lý hàng loạt lái xe lạng lách, đánh võng trên đường

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tình trạng người dân vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn diễn ra khá phổ biến. Đáng nói, không chỉ là những lỗi cơ bản, mà cá biệt còn có xe máy, kể cả ô tô lạng lách, đánh võng, cố tình đi sai làn… Những hành vi đó, không chỉ nguy hiểm cho bản thân, mà gây bức xúc, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Nhiều vi phạm

Mới đây, một người ngồi trên xe ô tô lưu thông theo hướng từ Vinh - Hà Nội đã ghi lại hình ảnh vào thời điểm 17h30 ngày 19/9, đoạn gần ngã ba Nam Cấm, thuộc địa phận xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, 2 nam thanh niên ở độ tuổi học sinh không đội mũ bảo hiểm, cùng đi trên 1 xe máy biển kiểm soát 37B3-145.71, di chuyển theo hướng đi ngã ba Nam Cấm, có hành vi bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng. Đáng nói, khi đến ngã ba, 2 thanh niên này đã không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Trước đó vào chiều 24/8, trên các trang mạng xã hội chia sẻ đoạn clip bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành động liều lĩnh của tài xế ô tô con nhãn hiệu Hyundai i10 mang BKS 37A - 329.20 chạy trên Quốc lộ 7 khi tài xế này điều khiển xe liên tục lạng lách, đánh võng và chỉ dừng lại khi gặp đèn đỏ giao với Quốc lộ 1A. Trước hành động liều lĩnh của tài xế xe ô tô con, các phương tiện đi ngược chiều buộc phải dừng lại và may mắn không có tai nạn xảy ra.

Ngoài hành vi lạng lách, đánh võng, còn có hành vi đi sai làn đường. Điển hình vào ngày 17/9 trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip do một người đi đường quay lại cho thấy tài xế ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi, mang BKS 37K - 040.83 chạy theo hướng từ phường Hà Huy Tập vào ngã tư cầu Kênh Bắc (TP. Vinh) liên tục đi sai làn đường. Khi phát hiện có người đang dùng điện thoại quay mình, đồng thời nhắc nhở, lái xe này đã hạ kính, tỏ ra bực bội rồi điều khiển xe đi tiếp.

Trên đây là những vụ việc điển hình về tình trạng điều khiển phương tiện giao thông lạng lách, đánh võng xảy ra trên địa bàn thời gian gần đây. Theo ông Dương Sỹ Dần, một người dân trú tại khối 8, phường Lê Lợi, TP. Vinh, khi xem những hình ảnh về lái xe cố tình lạng lách, đánh võng, chắc hẳn không ai không bức xúc, chưa kể nếu trực tiếp chứng kiến thì càng không tránh khỏi thót tim bàng hoàng. Đây là hành vi coi thường pháp luật, thiếu văn hóa, cần xử phạt thật nặng.

Xác minh, xử lý nghiêm

Thực tế cho thấy, xây dựng văn hóa chấp hành luật lệ giao thông là biện pháp quan trọng nhất nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Bởi vậy, những hành vi cố tình vi phạm như lạng lách, đánh võng… luôn được các cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm.

Đơn cử, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Ba (SN 1985, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) về tội "Gây rối trật tự công cộng". Đây chính là đối tượng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huyndai i10 mang BKS 37A - 329.20 có hành vi lạng lách, đánh võng, đối đầu với các xe ngược chiều trên Quốc lộ 7A đoạn qua địa phận các xã Diễn Phúc, Diễn Thành và thị trấn Diễn Châu vào lúc 13h ngày 24/8.

Cơ quan Công an xác định, khi tham gia giao thông, Vũ Văn Ba nghi có sử dụng chất kích thích (rượu, bia). Đối tượng cũng thừa nhận, tại thời điểm đó đã lái xe trong tình trạng không được tỉnh táo và mất kiểm soát. Đáng nói, ngay khi phát hiện bản thân phạm tội, Vũ Văn Ba đã nhờ một người khác nhận tội thay mình. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được Vũ Văn Ba mới là đối tượng cầm lái.

Đối với chiếc xe ô tô con chạy qua tuyến đường Hà Huy Tập liên tục đi sai làn đường, Đại úy Hàn Quốc Huy - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP. Vinh cho hay, sau khi tiếp nhận hình ảnh, Đội đã nhanh chóng xác minh xử lý. Theo đó, sáng 18/9, đã triệu tập người điều khiển phương tiện tới làm việc. Tại đây, người điều khiển chiếc xe ô tô con màu đen, nhãn hiệu Mitsubishi, mang BKS 37K - 040.83 khai nhận là Trần Thanh Tùng, trú ở phường Hà Huy Tập, TP. Vinh. Ngoài hành vi vi phạm đi sai làn đường đã rõ, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP. Vinh củng cố hồ sơ để xử lý Trần Thanh Tùng liên quan đến vi phạm nồng độ cồn.

Theo lực lượng chức năng, lạng lách, đánh võng… là một trong những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông vô cùng nguy hiểm, đồng thời thể hiện thái độ coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm. Qua xử lý các vụ việc cụ thể, có nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan để các đối tượng biện minh cho hành vi của mình, đó là do kẹt xe nên buộc phải luồn lách, để được đi nhanh hơn do người trước chạy quá chậm…

Tuy nhiên, thực tế ngoài các đối tượng là thanh thiếu niên lứa tuổi học sinh muốn làm nổi, thể hiện bản lĩnh, bắt chước trên mạng… thì phần đa các đối tượng điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, đi sai làn đều do không kiểm soát được hành vi bởi trước đó đã sử dụng chất kích thích, phần lớn là bia, rượu.

Ngoài tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện, thông qua hình ảnh người dân cung cấp, lực lượng sẽ xác minh, xử lý ngay. Bên cạnh các vi phạm có thể thấy rõ như lạng lách, đánh võng, đi sai làn… sẽ củng cố hồ sơ để xử lý nếu có liên quan đến vi phạm nồng độ cồn, với quan điểm không bỏ sót lỗi vi phạm. Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh

Có thể thấy, hành vi lạng lách, đánh võng, cố tình đi sai làn… không chỉ nguy hiểm cho bản thân, mà gây bức xúc, nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác. Bởi vậy, mới đây UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 20/9/2022 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, thôn, khối xóm, bản tác động, can thiệp đến việc xử lý của lực lượng trực tiếp kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, đối với người vi phạm là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, ngoài việc xử lý theo quy định, phải chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thông báo đầy đủ lỗi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý trách nhiệm theo quy định…

Đây là chỉ thị cần thiết để lực lượng chức năng mạnh tay hơn trong xử lý vi phạm nói chung, đối với hành vi lạng lách, đánh võng, cố tình đi sai làn đường… nói riêng. Tuy nhiên, để chấm dứt hành vi này, về lâu dài cần nghiên cứu tăng mức phạt hơn nữa, bởi thực tế mức xử lý hành chính hiện nay vẫn chưa đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm./.